Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III

Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1848Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1848
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    14 $
Lot 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1847Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1847
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    18 $
Lot 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 323Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 323
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 144Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 144
17 Auctions
  • Date
    August 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 797
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lot 934
Savoca Numismatik
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1265Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1265
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Lot 884
Katz Auction
  • Date
    May 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 266 | Blue, Lot 980
Savoca Numismatik
  • Date
    May 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2393Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2393
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 675Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5036Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5036
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 960
Numismatica Ferrarese
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Lot 995
Aphrodite Art Coins
  • Date
    December 15, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1902Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1902
InAsta S.p.A.
  • Date
    December 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1903Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1903
InAsta S.p.A.
  • Date
    December 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., San Marino Numismatica 2024 Auction, Lot 214
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 28, Lot 712
Coins NB
  • Date
    October 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lot 1793
Katz Auction
  • Date
    August 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Italy 5 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 133, Lot 1936
Katz Auction
  • Date
    July 24, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
