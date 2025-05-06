Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III

Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2046Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2046
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 2046 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 due rosette - Nomisma 1133 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1846Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1846
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    30 $
Lot 1846 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 522Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 522
Nomisma Spa
  • Date
    November 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 522 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR Minimi graffietti da pulitura al D/ Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1124Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1124
17 Auctions
  • Date
    November 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1124 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1126Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1126
17 Auctions
  • Date
    November 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1126 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1125Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1125
17 Auctions
  • Date
    November 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1125 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 693Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 693
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 693 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1927 Aquilotto Una rosetta. Ag. Gig. 74. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23. qFDC. Patina.  Grading/Status: QFDC Material Ag
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1208Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1208
Pesek Auctions
  • Date
    September 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1208 Włochy, 2, 5 lirów 1912, 1927, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF-aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2, 5 lirów Rok : 1912, 1927 Mennica : Rzym Waga : 14,94 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 46, 67 Klasa : VF-aEF Uwaga jakościowa : stonowany Opis : Partia 2 szt.
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2603Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2603
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2603 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2601Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2601
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2601 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2600Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2600
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2600 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 * Aquiletta Pag. 710; Mont. 119 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2602Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2602
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2602 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Segnetto al bordo del R/ Grading/Status: FDC/qFDC Notes Segnetto al bordo del R/
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3625Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3625
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3625 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1936Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1936
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1936 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR In slab NGC MS 63 cod. 6142995-015 Grading/Status: MS 63
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1935Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1935
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova MIN. RIL. - P.P. 230 AG (g 5,00) RRRR Minima porosità al D/ Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 141Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 141
17 Auctions
  • Date
    August 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 141 Włochy. 1927 5 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 794
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 794 Italy. AD 1927. 5 Lire 1927 5 g Extremely Fine
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1264Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1264
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Sigillata privatamente Grading/Status: SPL
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 39, Lot 618
Coins NB
  • Date
    May 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 618 Italy Kingdom 1927 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (92887460) 4.99g XF KM 67 Estimate: 20 EUR
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 540
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 540 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1927 AQUILINO AG. 4,90 GR. BB
Similar
Learn more