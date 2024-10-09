Italy 5 Lire 1914 Victor Emmanuel III

Lot 747 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 5 Lire 1914 Roma, Quadriga briosa. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 708; Gig. 72. Molto Rara. Grading/Status: Bella patina. SPL Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).