Italy 5 Lire 1879 Umberto I

Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2021Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2021
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 2021 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Periziata da Flavio De Maria come "SPL". Grading/Status: SPL
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 612Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 612
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 12, 2025
  • Starting price
    138 $
Lot 612 Umberto I 1878-1900 - 5 lire 1879 ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata con ai lati l'indicazione del valore, il tutto entro due rami d'alloro e quercia. CNI 3. Pagani 590. Montenegro 33. 25 g. - Ø 37 Grading/Status: Fdc65
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Lot 804Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Lot 804
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Date
    November 28, 2025
  • Starting price
    22 $
Lot 804 Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 (683) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1771Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1771
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 1771 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1773Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1773
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    30 $
Lot 1773 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1772Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1772
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    30 $
Lot 1772 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1770Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1770
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 1770 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2212Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2212
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2212 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Segnetti difusi Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2211Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2211
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2211 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2214Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2214
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2214 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG  Grading/Status: qBB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2213Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2213
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2213 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 695Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 695
Numismatica Raponi
  • Date
    November 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 695 Savoia. Regno d'Italia. Umberto I 1879 lire 5 Ag Gig.,24. Grading/Status: BB/SPL
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1313Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1313
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1313 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1879 Roma. Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Gig. 24 AG Grading/Status: BB+
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 355Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 355
San Martino
  • Date
    October 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 355 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900) - 5 Lire, 1879, Ag, gr. [25,00] , C, Gig. 24 Grading/Status: MB+
Italy 5 Lire 1879 Umberto I - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1407
Bertolami Fine Art
  • Date
    September 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1407 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879. Gig.24; Ag; 25gr Grading/Status: qSPL
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1011Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1011
Istra Numizmatika
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1011 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Małe nacięcie na krawędzi
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 146Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 146
Roccaro Collezioni
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 146 Umberto I, 1878-1900, 5 lire 1879, Ag Rif. Gig. 24 - Rarità C Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1013Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1013
Istra Numizmatika
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1013 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Nacięcie na krawędzi
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2541Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2541
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2541 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2539Italy 5 Lire 1879 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2539
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2539 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Mont. manca R AG FFRT sul bordo Grading/Status: BB+ Notes FFRT sul bordo -
