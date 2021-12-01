Italy 5 Lire 1878 Victor Emmanuel II
Nomisma Aste
- DateNovember 22, 2025
- Starting price404 $
Lot 694 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 R - Nomisma 902 AG NC Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Bid & Grow Auctions
- DateSeptember 27, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1106 Włochy 5 Lirów 1878 R Srebro Opis pozycji Stan zachowania: XF+ KM# 8.4 Srebrny Wiktor Emanuel II 25 Gm Mennica Rzymska
Numisma Leilões
- DateJune 26, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 750 Italy 5 Lire 1878 M-BN; Vittorio Emanuele II; KM.8; VF+
Numisma, S.A. - Portugal
- DateJune 25, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 750 Italy - 5 Lire 1878 M-BN; Vittorio Emanuele II; KM.8; VF+
GMA Numismatica Napoli srl
- DateApril 3, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 542 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1878 Roma. AG. Gig.53. Segni da contatto. Sigillata Marco Esposito SPL-FDC Grading/Status: SPL-FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
InAsta S.p.A.
- DateOctober 7, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1878 R Pag. 503; Mont. 191 AG Grading/Status: qSPL/SPL
H.D. Rauch
- DateDecember 8, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 190 Königreich Italien Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 5 Lire 1870 M, Mailand Dav. 140; Mont. 172; winz. Kratzer f.stplfr. (D).
Sima Srl
- DateMay 26, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 474 REGNO D'ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 Roma Gig 53 AG gr 25,00 Conservazione eccezionale. Rilievi ghiacciati su fondi lucenti 37mm FDC
Aurora Numismatica
- DateMarch 10, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 264 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1878-R Roma, Ag mm 37 FDC eccezionale, in Slab NGC MS64+ (cert. 5782310013).
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 1, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 1083 5 Lire 1871 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,99 - Colpetto sul bordo del rovescio, altrimenti FDC (Bol. n. R8) (Gig. n. 42) (Mont. n. 175) (Pag. n. 492).
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 1, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 1082 5 Lire 1866 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,73 - Di grande rarità - BB (Bol. n. R8) (Gig. n. 38) (Mont. n. 169) (Pag. n. 488).
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 1, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 1085 5 Lire 1875 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,98 - Migliore di SPL (Bol. n. R8) (Gig. n. 50) (Mont. n. 186) (Pag. n. 500).
Numismatica Ferrarese
- DateSeptember 22, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 467 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1878 - Gig.53 - Ag - NON COMUNE (NC) mBB SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Bolaffi S.p.A.
- DateMay 26, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 820 5 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,94 - Rara - Tracce di montatura, altrimenti BB (Bol. n. R8) (Gig. n. 45) (Mont. n. 179) (Pag. n. 495).
Nomisma Aste
- DateMay 13, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 652 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 - Nomisma 902 AG Conservazione eccezionale! In slab NGC MS65+ (Top Pop) numero 5882527-082. Ad oggi il miglior esemplare certificato dalla NGC. Nell'asta NAC 129 del 01/12/2021 (Collezione ANPB), un esemplare in conservazione MS64+ ha realizzato 1.200 Euro più diritti. FDC.
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
- DateMay 9, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 600 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Victor Emanuel II., 1859-1861-1878. 5 Lire 1874 M, Mailand. 25,04 g. Dav. 140; Pagani 498. Winz. Randfehler, vorzüglich +.
Numismatica Ferrarese
- DateDecember 26, 2021
- Starting price
- Selling price
Lot 478 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1878 - Zecca di Roma - NC - Ag BB-SPL Shipping only in Italy
Numismatica Ars Classica Spa
- DateDecember 1, 2021
- Starting price
- Selling price
Lot 111 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 5 Lire 1878, argento gr. 24,98. Pagani 503, MIR 1082aa, NGC5782310-013 MS64+, Fdc .
Numismatica Ars Classica Spa
- DateDecember 1, 2021
- Starting price
- Selling price
Lot 83 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 5 Lire 1870, Milano argento gr. 24,963. Pagani 490, MIR 1082i, Davenport 140. NGC5782332-004 MS63. Fdc Ex asta NAC 112, Milano 2018, n. 181. MS63 è la migliore conservazione certificata per questa moneta.
Numismatica Ars Classica Spa
- DateDecember 1, 2021
- Starting price
- Selling price
Lot 101 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 5 Lire 1875, Milano argento gr. 24,936. Pagani 499, MIR 1082u, Davenport 140. NGC5782332-008 MS64+. q.Fdc MS64+ è la migliore conservazione certificata per questa moneta, unico esemplare certificato.