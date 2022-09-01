Italy 5 Lire 1878 Umberto I

Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 262Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 262
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    461 $
Lot 262 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 5 lire, 1878, Ag, gr. 24,94, RR, Gig. 23 Grading/Status: BB+
Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1767Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1767
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    219 $
Lot 1767 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Segni al D/ Grading/Status: qBB/BB Notes Segni al D/
Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 720Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 720
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    923 $
Lot 720 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR Periziata da Emilio Tevere come "SPL". Grading/Status: SPL
Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2537Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2537
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2537 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 818Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 818
Nomisma Aste
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 818 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR In slab PCGS MS 64 n° 40825533. Grading/Status: MS 64
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 738
Hatria Numismatica
  • Date
    December 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 738 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879 Ag. Gigante, 24. BB
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lot 686
Bertolami Fine Art
  • Date
    December 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 686 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 Lire 1878. Ag Gig. 23. RR. BB
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lot 1367
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1367 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lievi segni di contatto, fondi lucenti, migliore di SPL (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589)
Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1399Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1399
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1399 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG R Patina non omogenea. Grading/Status: SPL-FDC
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Lot 852
Numismatica Ferrarese
  • Date
    July 27, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 852 FALSO - Regno d'Italia - Umberto I - 5 Lire 1878 - 22,93 g Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lot 70Italy 5 Lire 1878 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lot 70
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Date
    May 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 70 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 5 lire 1878, Ag 835/.. 37 mm 25 g GIG 23 (RARO) Ex NOMISMA E11 Lotto 978 valutata BB+. (#-271) (XF)
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Thesaurus s.r.l., Auction 22 "Drusus", Lot 953
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    November 7, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 953 REGNO D'ITALIA - UMBERTO I (1878-1900) 5 LIRE - Anno 1878 - D/Testa nuda a d. R/Stemma coronato - Ar - P.589 BB+
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Sima Srl, Auction 2, Lot 395
Sima Srl
  • Date
    October 20, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 395 REGNO Dâ€™ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 R Roma Gig 23 RR AG gr. 24,97 SPL
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Nomisma Spa, AUCTION 67, Lot 1308
Nomisma Spa
  • Date
    April 13, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1308 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR SPL/SPL+.
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Bertolami Fine Art, Auction 253, Lot 743
Bertolami Fine Art
  • Date
    April 5, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 743 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1878. Ag (25 g). RR. qSPL. Fondi brillanti.
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Lot 1117
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 1, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1117 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Lot 1118
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 1, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1118 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Graffi al diritto, altrimenti BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Varesi, Sale 80, Lot 586
Varesi
  • Date
    November 9, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 586 UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 Roma MIR 1099a Pagani 589 Ag g 24,78 mm 37 • Abili lavori di restauro BB.
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 102, Lot 2063
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 21, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2063 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG qSPL/SPL.
Italy 5 Lire 1878 Umberto I - Editions V. GADOURY, Online Auction 37, Lot 377
Editions V. GADOURY
  • Date
    September 1, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 377 Italy, Umberto I, 5 Lire 1878 Roma, AG 24,89 g., 36,9 mm. TTB, Nettoyée.
