Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II

Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1748Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1748
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 1748 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 389
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 389 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). Roma. 5 lire 1875 R. Ag. Gig.50. Non comune. BB/SPL
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1105Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1105
Bid & Grow Auctions
  • Date
    September 27, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1105 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC KM# 8.3 Srebrny Wiktor Emanuel II 25.15 Gm Mennica Mediolańska
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 964
Katz Auction
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 964 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+, mint luster remains
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Lot 607Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Lot 607
COINSTORE
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 607 Włochy, 5 lirów, 1875 rok, M-NB Opis pozycji Stan zachowania: XF Włochy, król Vittorio Emanuele II (1861 - 1878), 5 lirów, 1875 rok, srebro, 25 g, KM#8
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 643Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 643
Srebrna Uncja
  • Date
    August 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 643 Włochy, 5 lirów 1875 R, Rzym, rzadka mennica Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 388Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 388
Nomisma Aste
  • Date
    June 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 388 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1875 M - Nomisma 897 AG Lievi colpetti al bordo. Grading/Status: SPL+
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 474
Cambi Aste
  • Date
    May 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 474 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.5 Lire 1875. Milano.Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 158, Lot 862
Katz Auction
  • Date
    May 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 862 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Lot 2653
Aureo & Calicó, S.L.
  • Date
    April 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2653 Italia. 1875. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Golpecitos. AG. 24,99 g. MBC. Estimate: 30 EUR
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2273Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2273
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2273 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qBB/BB
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1082Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1082
Bid & Grow Auctions
  • Date
    March 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1082 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC- Srebro KM#8.4Vittorio Emanuele II Milano mennica
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2136Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2136
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2136 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: SPL
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2139Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2139
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2139 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. 500; Mont. 186 AG Grading/Status: BB/BB+
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2138Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2138
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2138 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: BB/BB+
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1148Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1148
Nomisma Spa
  • Date
    January 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1148 Regno d'Italia Lotto di due monete: 5 Lire 1870 M, 1875 M Grading/Status: BB
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lot 704
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    January 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 704 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1875 MILANO AG. 24,96 GR. qSPL (COLPO)
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1811Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1811
InAsta S.p.A.
  • Date
    December 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. manca; Mont. 187 R AG R piccola Colpetto Grading/Status: qBB Notes R piccola - Colpetto
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lot 828
Cambi Aste
  • Date
    November 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 828 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 5 Lire 1875. Milano. Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Similar
Learn more
Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2436Italy 5 Lire 1875 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2436
InAsta S.p.A.
  • Date
    October 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184  AG  Graffi Grading/Status: BB+
Similar
Learn more