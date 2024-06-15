Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II

Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1747Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1747
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 1747 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - BAC Numismatics, Auction 72, Lot 685
BAC Numismatics
  • Date
    October 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 685 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 629
Katz Auction
  • Date
    October 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 629 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+ with luster and golden patina.
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - Coins NB, E-Auction 46, Lot 1270
Coins NB
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1270 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25g XF KM 8.3 MIR 554/6 Estimate: 50 EUR
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Lot 868Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Lot 868
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Date
    September 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 868 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan (133) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 2-
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2511Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2511
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2511 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: SPL
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 650Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 650
Srebrna Uncja
  • Date
    August 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 650 Włochy, 5 lirów, 1874r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 638Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 638
Srebrna Uncja
  • Date
    August 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 638 Włochy, 2x5 lirów, 1874-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 166, Lot 984
Katz Auction
  • Date
    August 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 984 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - BAC Numismatics, Auction 68, Lot 672
BAC Numismatics
  • Date
    June 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 845Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 845
Srebrna Uncja
  • Date
    April 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 845 Włochy, 5 lirów, 1874r., Fals. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/2+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm Bardzo dobrze zrobiony falsyfikat, waży 23g.
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 538Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 538
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 538 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1874 Milano. AG. Gig.48. Minimi segni da contatto. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2134Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2134
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2134 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - BAC Numismatics, Auction 64, Lot 698
BAC Numismatics
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 698 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1270Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1270
ACM Aste srl
  • Date
    January 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1270 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1874 Milano. Ag. Gig. 48. Peso gr. 24,90. Diametro mm. 37. qFDC. (4624) Grading/Status: qFDC
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1805Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1805
InAsta S.p.A.
  • Date
    December 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Mont. 183 AG Un FEPT sul bordo Abilmente lavata Grading/Status: BB+/qSPL Notes Un FEPT sul bordo - Abilmente lavata
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1115Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1115
Nomisma Spa
  • Date
    October 21, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1115 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1874 M - Nomisma 896 AG Sigillata BB+ da Marco Esposito Grading/Status: BB+
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - Quai des Enchères, Auction 1, Lot 678
Quai des Enchères
  • Date
    October 17, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 678 Italie 5 lire 1874 Milan; Poids : 25,02g; Bib. : Gig.48; Etat : Superbe
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lot 2291
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 17, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2291 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 qSPL
Italy 5 Lire 1874 Victor Emmanuel II - Coins NB, E-Auction 21, Lot 481
Coins NB
  • Date
    June 15, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 481 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25.06g XF KM 8 Estimate: 50 EUR
