Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II

Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2181Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2181
Nomisma Spa
    November 17, 2025
  • Selling price
Lot 2181 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 648Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 648
Srebrna Uncja
    August 29, 2025
  • Selling price
Lot 648 Włochy, 5 lirów, 1871r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1143Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1143
Nomisma Spa
    July 1, 2025
  • Selling price
Lot 1143 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Sigillato qFDC-FDC da Fabio Grimoldi Grading/Status: qFDC-FDC
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II - Warszawskie Centrum Numizmatyczne, E-aukcja 669: Literatura, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale i odznaczenia. , Lot 417650
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
    May 29, 2025
  • Selling price
Lot 417650 Włochy, 5 lirów, 1871 M, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: III+ Estymacje: 120 PLN Literatura: KM 8.3, Pagani 492 Włochy Królestwo Włoch - Wiktor Emanuel II (1861–1878) srebro próby 900,
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 838Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 838
ACM Aste srl
    May 8, 2025
  • Selling price
Lot 838 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1871 Roma. Ag. Gig.43. Peso gr. 25,00. qSPL. Patina. Minimi segni al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II - Varesi, Numismatic Auction 85, Lot 968
Varesi
    May 6, 2025
  • Selling price
Lot 968 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 5 Lire 1871 Milano MIR 1082m Pagani 492 Ag 25,07 g 37 mm q.FDC
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2257Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2257
InAsta S.p.A.
    April 15, 2025
  • Selling price
Lot 2257 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 534Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 534
GMA Numismatica Napoli srl
    April 3, 2025
  • Selling price
Lot 534 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Milano. AG. Gig.42. R Segnetti da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 535Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 535
GMA Numismatica Napoli srl
    April 3, 2025
  • Selling price
Lot 535 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Roma. AG. Gig.43. R Segnetti da contatto al D/. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II - Coins NB, E-Auction 36, Lot 615
Coins NB
    March 28, 2025
  • Selling price
Lot 615 Italy Kingdom 1871 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (6796534) 24.83g VF KM 8 Estimate: 40 EUR
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4922Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4922
Nomisma Spa
    March 12, 2025
  • Selling price
Lot 4922 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II - Rio de la Plata, Online Auction 21, Lot 2765
Rio de la Plata
    March 11, 2025
  • Selling price
Lot 2765 Italia. V. Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M BN. Ceca de Milán. Plata 900; 37.0mm; 24.70g. KM8 (VF) Estimate: 30 - 50 USD
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2126Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2126
InAsta S.p.A.
    February 18, 2025
  • Selling price
Lot 2126 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Grading/Status: qBB
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lot 690
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
    January 14, 2025
  • Selling price
Lot 690 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1871 MILANO AG. 25,01 GR. BB-SPL
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 192Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 192
Roccaro Collezioni
    December 12, 2024
  • Selling price
Lot 192 Vittorio Emanuele II, 1861-1878, 5 lire 1871 Milano, Ag, Rif. Gig. 42 - Rarità C Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1798Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1798
InAsta S.p.A.
    December 9, 2024
  • Selling price
Lot 1798 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Graffio al R/ Grading/Status: BB-SPL Notes Graffio al R/
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1113Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1113
Nomisma Spa
    October 21, 2024
  • Selling price
Lot 1113 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Graffietto al D/ Grading/Status: SPL+
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Lot 809
InAsta S.p.A.
    September 5, 2024
  • Selling price
Lot 809 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Lievi segni di pulitura SPL
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II - Katz Auction, Premium Auction 125, Lot 490
Katz Auction
    May 29, 2024
  • Selling price
Lot 490 Italy 5 Lire 1871 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.05 g; Vittorio Emmanuele II; Milan Mint; UNC with full mint luster; Wonderful collectible piece. Worthy of a numismatic collection of the highest level
Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Obverse - Sima Srl, Auction 3, Lot 682Italy 5 Lire 1871 Victor Emmanuel II, Reverse - Sima Srl, Auction 3, Lot 682
Sima Srl
    April 1, 2024
  • Selling price
Lot 682 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 5 Lire 1871 Milano - Gig. 42 AG gr. 24,99 colpo al bordo sotto la data Grading/Status: qFDC/FDC
