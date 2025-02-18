Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II

Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 601Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 601
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 12, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 601 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1870 Roma ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 97. Pagani 491. Montenegro 173. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 690Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 690
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    323 $
Lot 690 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Lievissimi contatti. Grading/Status: qFDC-FDC
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2178Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2178
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2178 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Sigillato qSPL "Colpetti al ciglio" da Properzi Francesco Grading/Status: qSPL
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2177Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2177
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2177 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 668Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 668
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 668 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig. 41. Peso gr. 25,00. Diametro mm. 37. SPL. Patina. R. Grading/Status: SPL Material Ag
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Lot 1147Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Lot 1147
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Date
    September 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1147 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1870, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ moneta polerowana (A)
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1056
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1056 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 2° Tipo 1870 - Zecca: Milano - Ag - Gigante 40 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1141Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1141
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1141 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II - Ibrahim's Collectibles, Auction 18, Lot 770
Ibrahim's Collectibles
  • Date
    May 31, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 770 Italy – 5 lire 1870 R 37 mm – Victor Emmanuel II – Rome XF Silver 900 25,04 gram KM#8.4
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 837Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 837
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 837 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig.41. Peso gr. 25,00. qSPL. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 451
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 451 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1870 MILANO AG. 24,92 GR. qSPL
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 500Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 500
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 500 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2250Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2250
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 813Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 813
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 813 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 815Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 815
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 815 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 R - Nomisma 887 AG R Segnetti al bordo Grading/Status: SPL/SPL+
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 533Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 533
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 533 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1870 Roma. AG. Gig.41. R Segnetti da contatto, gradevole patina iridescente su fondi lucenti. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2120Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2120
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2120 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Lavata
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2122Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2122
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2122 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2121Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2121
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2121 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB+
Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2119Italy 5 Lire 1870 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2119
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2119 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: qSPL
