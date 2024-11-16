Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II

Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 595Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 595
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 12, 2025
  • Starting price
    2999 $
Lot 595 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1861 Firenze ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata entro due rami d'alloro. CNI 5. Pagani 481. Montenegro 161. 24.8 g. - Ø 37 - RR Grading/Status: Spl60
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 581Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 581
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 12, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 581 Vittorio Emanuele II 1849-1861 Re di Sardegna - 5 lire 1861 Torino ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 77. Pagani 390. Montenegro 61. 24.7 g. - Ø 37 - RR Grading/Status: Spl53
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1527
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    807 $
Lot 1527 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire Marzo 1861 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lieve graffio al diritto e segni di contatto, migliore di BB (Bol. n. R7) (Gig. n. 31) (Mont. n. 161) (Pag. n. 481)
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1528
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    1153 $
Lot 1528 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire Marzo 1861 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,73 - Rara - BB (Bol. n. R7) (Gig. n. 31) (Mont. n. 161) (Pag. n. 481)
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 687Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 687
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    2884 $
Lot 687 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1861 F - Nomisma 877 AG RR Grading/Status: qSPL-SPL
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 438
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 438 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.5 Lire 1861. Firenze.Testa a d. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 31. Molto raro. g. 24,89. Diam. mm. 37,12. Arg. Piacevole patina. Migliore di BB
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 405
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 405 REGNO DI SARDEGNA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1849-1861.5 Lire 1861. Torino.Testa a d. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 50. Molto raro. g. 24,96. Diam. mm. 37,00. Arg. q.SPL
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 283
Varesi
  • Date
    November 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 283 VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna (1849-1861) 5 Lire 1861, Torino MIR 1057u Pagani 390 Ag 24,97 g 37 mm RR q.SPL
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3558Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3558
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3558 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1861 F - Nomisma 877 AG RR Screpolatura nel campo del D/ ma bell'esemplare con patina di vecchia raccolta  Grading/Status: qSPL
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1837Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1837
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1837 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1861 F - Nomisma 877 AG RR In slab NGC MS 63 cod. 5883925-009. Conservazione eccezionale per questo millesimo. Dalla nostra asta n. 68, lotto 1306, con un realizzo di 10.000 euro più diritti.  Grading/Status: MS 63
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1838Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1838
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1838 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1861 F - Nomisma 877 AG RR Sigillata BB/SPL colpetti sul bordo ripresi da Emilio Tevere Grading/Status: BB/SPL
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 393Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 393
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 393 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 5 lire Marzo 1861 Firenze ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro, nel basso segno di zecca e valore CNI 5. Pagani 481. Montenegro 161. 24.8 g. - Ø 37 - RR Grading/Status: Bb45
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 20, Lot 187
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    May 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 187 REGNO DI SARDEGNA Vittorio Emanuele II, 1849-1861. 5 Lire 1861 Torino. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona, da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro. Pag. 390; Gig. 50 Molto Raro. Grading/Status: Colpetti al bordo. BB Notes The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lot 602
Numismatica Ferrarese
  • Date
    March 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 602 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1° Tipo 1861 Firenze - Ag - MOLTO RARA - Gigante 31 - Perizia Perrone SPL Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Heritage Auctions, Auction #3121, Lot 32069Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Heritage Auctions, Auction #3121, Lot 32069
Heritage Auctions
  • Date
    January 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 32069 Vittorio Emanuele II 5 Lire 1861-FIRENZE MS64 NGC, Florence mint, KM7, Pag-481. Exemplary showing from this rare commemorative struck to 21,000 pieces for Vittorio Emanuele II's accession to the throne of the newly unified Kingdom of Italy, most of which were melted during the silver speculation of the early 1860's. Handled just a couple times at our firm, this Grundy representative is still the finest of those showings at Heritage and previously brought $25,300 all-in in 2009. Exhibiting an ethereal peach tone, abundant luster, and a notably crisp strike, it is easy to justify this coin's top 3 placement on the NGC census. Ex. Grundy Collection; Leu Auction 74 (Lot 564) From the Eternal Collection Metal: Silver Diameter: 37mm Weight: 25g ASW: 0.7234oz Mintage: 21,000
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Heritage Auctions, Auction - New York #3121, Lot 32069
Heritage Auctions
  • Date
    January 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 32069 Vittorio Emanuele II 5 Lire 1861-FIRENZE MS64 NGC, Florence mint, KM7, Pag-481. Exemplary showing from this rare commemorative struck to 21,000 pieces for Vittorio Emanuele II's accession to the throne of the newly unified Kingdom of Italy, most of which were melted during the silver speculation of the early 1860's. Handled just a couple times at our firm, this Grundy representative is still the finest of those showings at Heritage and previously brought $25,300 all-in in 2009. Exhibiting an ethereal peach tone, abundant luster, and a notably crisp strike, it is easy to justify this coin's top 3 placement on the NGC census. Ex. Grundy Collection; Leu Auction 74 (Lot 564) HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved www.HA.com/TexasAuctioneerLicenseNotice
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lot 654
Bertolami Fine Art
  • Date
    December 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 654 REGNO DI SARDEGNA. Torino. Vittorio Emanuele II (1849-1861). 5 Lire 1861. Ag (25 g; 37 mm) Gig. 50. RR. qSPL, colpetto al bordo ma bellissimi rilievi.
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Numismatica Ars Classica Spa, Asta 148, Lot 259
Numismatica Ars Classica Spa
  • Date
    November 26, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 259 Firenze. Vittorio Emanuele II re d’Italia, 1861-1878   Da 5 lire 1861, AR 24,86 g. CNI 5. Galeotti VII. Pagani 481. MIR 474. Molto rara. Abrasioni al dr. e tracce di pulitura, altrimenti migliore di BB
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II - Varesi, Numismatic Auction 84, Lot 197
Varesi
  • Date
    November 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 197 VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna (1849-1861) 5 Lire 1861 Torino MIR 1057u Pagani 390 Gig. 50 Mont. 61 Ag 32,27 g 34,2 mm RR • Esemplare di notevole bellezza, proveniente dalla Collezione Demicheli, asta Varesi 55 dell'8 e 9 Aprile 2010 al lotto 330 FDC
Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 2297Italy 5 Lire 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 2297
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2297 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1861 F - Nomisma 877 AG RR Minimo colpetto al bordo. Grading/Status: BB-SPL
