Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III

Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1680Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1680
Istra Numizmatika
  • Date
    February 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Lot 633Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Lot 633
Istra Numizmatika
  • Date
    March 10, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Lot 1435
Stephen Album Rare Coins
  • Date
    April 10, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Lot 902
Nomisma Aste
  • Date
    June 8, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lot 778
Nomisma Spa
  • Date
    September 27, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 1121
Nomisma Spa
  • Date
    January 23, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Lot 405
Numismatica Ferrarese
  • Date
    December 27, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Solidus Numismatik, Auktion 70 (Live), Lot 503
Solidus Numismatik
  • Date
    November 24, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lot 1268
Nomisma Spa
  • Date
    November 8, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Lot 666
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 10, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1513
Nomisma Spa
  • Date
    June 3, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Teutoburger Münzauktion GmbH, AUKTION 127 - Teil I, Lot 2334
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Date
    December 6, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lot 974
Nomisma Spa
  • Date
    January 27, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lot 4361
Nomisma Spa
  • Date
    April 28, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Italy 5 Centesimi 1918 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lot 4362
Nomisma Spa
  • Date
    April 28, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
