Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III

Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III, Obverse - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Lot 74286Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III, Reverse - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Lot 74286
Stack's Bowers
  • Date
    November 3, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Sartor Numismatica, Auction 3, Lot 286
Sartor Numismatica
  • Date
    October 28, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 95, Lot 1531
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 7, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Lot 491
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Date
    December 5, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Lot 492
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Date
    December 5, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Lot 663
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 10, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Lot 958
Nomisma Spa
  • Date
    April 14, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 10, Lot 620
Nomisma Spa
  • Date
    June 18, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lot 973
Nomisma Spa
  • Date
    January 27, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 9, Lot 983
VL Nummus
  • Date
    June 10, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lot 1594
Wannenes Art Auction
  • Date
    May 16, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lot 4358
Nomisma Spa
  • Date
    April 28, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Lot 2509
VL Nummus
  • Date
    March 10, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 7, Lot 2394
VL Nummus
  • Date
    November 4, 2017
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Lot 1037Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Lot 1037
Nomisma Spa
  • Date
    May 10, 2017
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 5, Lot 1736
VL Nummus
  • Date
    October 29, 2016
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, Auction 48, Lot 1771
Nomisma Spa
  • Date
    October 26, 2013
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC
