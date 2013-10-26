Italy 5 Centesimi 1913 Victor Emmanuel III
Stack's Bowers
- DateNovember 3, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Sartor Numismatica
- DateOctober 28, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 7, 2021
- Starting price
- Selling price
Lot 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- DateDecember 5, 2020
- Starting price
- Selling price
Lot 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- DateDecember 5, 2020
- Starting price
- Selling price
Lot 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Ferrarese
- DateSeptember 10, 2020
- Starting price
- Selling price
Lot 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Nomisma Spa
- DateApril 14, 2020
- Starting price
- Selling price
Lot 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Nomisma Spa
- DateJune 18, 2019
- Starting price
- Selling price
Lot 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Nomisma Spa
- DateJanuary 27, 2019
- Starting price
- Selling price—
Lot 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
VL Nummus
- DateJune 10, 2018
- Starting price
- Selling price
Lot 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Wannenes Art Auction
- DateMay 16, 2018
- Starting price
- Selling price
Lot 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Nomisma Spa
- DateApril 28, 2018
- Starting price
- Selling price
Lot 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
VL Nummus
- DateMarch 10, 2018
- Starting price
- Selling price—
Lot 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
VL Nummus
- DateNovember 4, 2017
- Starting price
- Selling price—
Lot 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- DateMay 10, 2017
- Starting price—
- Selling price—
Lot 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
VL Nummus
- DateOctober 29, 2016
- Starting price
- Selling price—
Lot 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- DateOctober 26, 2013
- Starting price
- Selling price—
Lot 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC