Italy 5 Centesimi 1896 Umberto I

Lot 1499 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I. 5 CENTESIMI 1896 Roma. Rame, 5,01 gr, 25 mm, SPL. Rara. D: UMBERTO I RE D'ITALIA Testa del Re a sinistra. Sotto il collo SPERANZA. R: Valore e millesimo su tre righe contornato da rami di alloro e quercia, in alto la stella Italiana e in basso il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 618. Gigante 52. Montenegro 66