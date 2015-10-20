Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I

Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I, Obverse - Stack's Bowers, March 2025 Zurich Showcase Auction - Ancient & World Coins - Lots 12001-12345, Lot 12264Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I, Reverse - Stack's Bowers, March 2025 Zurich Showcase Auction - Ancient & World Coins - Lots 12001-12345, Lot 12264
Stack's Bowers
    March 13, 2025
Lot 12264 ITALY. 5 Centesimi, 1895-R. Rome Mint. Umberto I. PCGS MS-64 Red Brown. KM-31. The sole finest graded at PCGS, NGC has never graded an example in the "Red Brown" classification. Boldly lustrous and brilliant with ample original mint color that has just begun to mellow to soft brown overtone. Sharply struck and of essentially Gem quality. Estimate: €100 - €200. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. Please note: Lots will be temporarily admitted in Switzerland for the Auction Sale and shipped back at Stack’s Bowers risks to the U.S.A. immediately after the Auction Sale. Lots will then be delivered and shipped to Buyers from the U.S.A. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Coins NB, E-Auction 32, Lot 866
Coins NB
    January 17, 2025
Lot 866 Italy Kingdom 1895 R 5 Centesimi - Umberto I Copper Rome Mint (507600) 4.93g XF Damage KM 31 Estimate: 30 EUR
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Maison Palombo, Auction 23, Lot 578
Maison Palombo
    March 27, 2024
Lot 578 Italie Umberto Ier (1878-1900) 5 centesimi en cuivre - 1895 R Rome Très bel exemplaire. Le plus haut grade, seulement 2 en MS 65. 4.99g - KM 31 FDC - NGC MS 65 BN Estimate: CHF 200
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 24, Lot 432
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
    August 21, 2023
Lot 432 Umberto I (1878-1900). 5 centesimi 1895 Roma. MB/qBB
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Roma Numismatics Ltd., E-LIVE 7, Lot 576
Roma Numismatics Ltd.
    July 17, 2023
Lot 576 Italy, Kingdom. Umberto I CU 5 Centesimi. Rome mint, 1895. Filippo Speranza, engraver. UMBERTO I RE D’ITALIA, head to left; SPERANZA below / Denomination in two lines over date within oak and laurel wreath; star above, R (mintmark) below. MIR 1107a; Pagani 617; Gigante 51; KM 31. 5.02g, 25mm, 6h. Good Extremely Fine. Rare.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Roma Numismatics Ltd., E-LIVE 7, Lot 575
Roma Numismatics Ltd.
    July 17, 2023
Lot 575 Italy, Kingdom. Umberto I CU 5 Centesimi. Rome mint, 1895. Filippo Speranza, engraver. UMBERTO I RE D’ITALIA, head to left; SPERANZA below / Denomination in two lines over date within oak and laurel wreath; star above, R (mintmark) below. MIR 1107a; Pagani 617; Gigante 51; KM 31. 4.98g, 325mm, 6h. Good Extremely Fine. Rare.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Leu Numismatik, Web Auction 25, Lot 3894
Leu Numismatik
    March 11, 2023
Lot 3894 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 5 Centesimi 1895 (Bronze, 25 mm, 5.00 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of Umberto to left. Rev. 5 / CENTESIMI / 1895 between laurel and oak branches, R below. Montenegro 65. Pagani 617. Good extremely fine. From the old inventory of a Swiss coin dealer based in Central Switzerland.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Aste, E-Live Auction 2, Lot 1243
Nomisma Aste
    January 30, 2023
Lot 1243 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 R - Nomisma 1021 (g 5,04) CU R qFDC.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Leu Numismatik, WEB AUCTION 24, Lot 4541
Leu Numismatik
    December 3, 2022
Lot 4541 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 5 Centesimi 1895 (Bronze, 25 mm, 5.00 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of Umberto to left. Rev. 5 / CENTESIMI / 1895 between laurel and oak branches, R below. Montenegro 65. Pagani 617. Good extremely fine. From the old inventory of a Swiss coin dealer based in Central Switzerland.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Holmasto, Auction 159, Lot 56
Holmasto
    March 12, 2022
Lot 56 Foreign coins Italy. Umberto I. 5 Centesimi 1895. KM 31. Cu 1+-01 (VF-EF)
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Lot 828
Nomisma Spa
    April 29, 2021
Lot 828 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Heritage Auctions Europe, Auction November 2020 - Session 5, Lot 9945
Heritage Auctions Europe
    November 20, 2020
Lot 9945 Italy - Kingdom - Umberto I (1878-1900) - 5 Centesimi 1895-R (KM31, Gig.5) - Obv: Head left / Rev: Value within wreath - UNC.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lot 1058
Nomisma Spa
    November 8, 2020
Lot 1058 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 17, Lot 929
Nomisma Spa
    July 29, 2020
Lot 929 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R SPL.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1338
Nomisma Spa
    June 3, 2020
Lot 1338 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lot 887
Nomisma Spa
    January 27, 2019
Lot 887 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Nomisma 1021 CU R Grading SPL
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 56, Lot 1964
Nomisma Spa
    October 17, 2017
Lot 1964 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021; Pag. 617 CU R SPL
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I, Obverse - Artemide Aste s.r.l., Asta senza riserva #20, Lot 221Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I, Reverse - Artemide Aste s.r.l., Asta senza riserva #20, Lot 221
Artemide Aste s.r.l.
    July 9, 2017
Lot 221 Umberto I (1878-1900). 5 centesimi 1895 Roma. AE.
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 54, Lot 2441
Nomisma Spa
    August 30, 2016
Lot 2441 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Nomisma 1021; Pag. 617; Mont. 65 CU R qFDC
Italy 5 Centesimi 1895 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 53, Lot 2013
Nomisma Spa
    October 20, 2015
Lot 2013 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Pag. 617; Mont. 65 CU FDC
