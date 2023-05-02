Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II
WAG online Auktionen oHG
- DateDecember 7, 2025
- Starting price23 $
Lot 187 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. 5 Centesimi 1861 M. K.M. 3.2. Vorzüglich - Stempelglanz
17 Auctions
- DateDecember 3, 2025
- Starting price1 $
Lot 96 Włochy. 1861 5 Centesimi M Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: XF
Nomisma Spa
- DateNovember 17, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2207 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
17 Auctions
- DateAugust 15, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 110 Włochy. 1861 5 Centesimi N Neapol Opis pozycji Stan zachowania: VF
Stephen Album Rare Coins
- DateJuly 14, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1418 ITALY: Vittorio Emanuele II, 1861-1878, AE 5 centesimi, 1861-M, KM-3.2, a superb caramel red brown lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RB.
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1169 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- DateMay 24, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 806 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 1881420-007. Grading/Status: MS 64 RB
Nomisma Aste
- DateMay 24, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 807 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 2054907-013. Grading/Status: MS 64 RB
Nomisma Spa
- DateApril 10, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 831 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Katz Auction
- DateFebruary 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1855 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Katz Auction
- DateSeptember 27, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1749 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Nomisma Spa
- DateSeptember 1, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1149 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 B - Nomisma 953 CU RR In slab NGC MS 63 BN cod. 5786590-007 Grading/Status: MS 63 BN
Katz Auction
- DateJune 26, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 2274 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Coins NB
- DateJune 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 453 Italy Kingdom 1861 M 5 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Milan Mint (210000000) 4.96g AU KM 3.2 Estimate: 20 EUR
Numismática Leilões
- DateMay 28, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 645 Italy - 5 Centesimi 1861 M AE. 5 Centesimi 1861 M. KM 3.2. MBC Estimate: 5 - 10 EUR
Katz Auction
- DateFebruary 10, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1107 Italy 5 Centesimi 1861 M KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC with red mint luster & minor hairlines
Katz Auction
- DateNovember 18, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 1007 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Schulman b.v.
- DateJune 21, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 1068 Italy - 5 Centesimi 1861 M, Copper, VITTORIO EMANUELE II 1861-1878 Milan mint. Head facing left. Rev. denomination and date within wrath. KM. 3. Almost UNC.
Katz Auction
- DateJune 10, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 801 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Nomisma Aste
- DateMay 2, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 2482 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In Slab PCGS n. 13381033. MS64 RB.