Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II

Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 165, Lot 187
WAG online Auktionen oHG
  • Date
    December 7, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 187 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. 5 Centesimi 1861 M. K.M. 3.2. Vorzüglich - Stempelglanz
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 96Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 96
17 Auctions
  • Date
    December 3, 2025
  • Starting price
    1 $
Lot 96 Włochy. 1861 5 Centesimi M Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: XF
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2207Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2207
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2207 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 110Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 110
17 Auctions
  • Date
    August 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 110 Włochy. 1861 5 Centesimi N Neapol Opis pozycji Stan zachowania: VF
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 33, Lot 1418
Stephen Album Rare Coins
  • Date
    July 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1418 ITALY: Vittorio Emanuele II, 1861-1878, AE 5 centesimi, 1861-M, KM-3.2, a superb caramel red brown lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RB.
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1169Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1169
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1169 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 806Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 806
Nomisma Aste
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 806 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 1881420-007. Grading/Status: MS 64 RB
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 807Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 807
Nomisma Aste
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 807 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 2054907-013. Grading/Status: MS 64 RB
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 831Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 831
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 831 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 149, Lot 1855
Katz Auction
  • Date
    February 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1855 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 138, Lot 1749
Katz Auction
  • Date
    September 27, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1749 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1149Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1149
Nomisma Spa
  • Date
    September 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1149 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 B - Nomisma 953 CU RR In slab NGC MS 63 BN cod. 5786590-007 Grading/Status: MS 63 BN
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 131, Lot 2274
Katz Auction
  • Date
    June 26, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2274 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Coins NB, E-Auction 20, Lot 453
Coins NB
  • Date
    June 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 453 Italy Kingdom 1861 M 5 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Milan Mint (210000000) 4.96g AU KM 3.2 Estimate: 20 EUR
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Numismática Leilões, Auction 88, Lot 645
Numismática Leilões
  • Date
    May 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 645 Italy - 5 Centesimi 1861 M AE. 5 Centesimi 1861 M. KM 3.2. MBC Estimate: 5 - 10 EUR
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 112, Lot 1107
Katz Auction
  • Date
    February 10, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1107 Italy 5 Centesimi 1861 M KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC with red mint luster & minor hairlines
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 101, Lot 1007
Katz Auction
  • Date
    November 18, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1007 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Schulman b.v., Schulman Online Only E-Auction 10, Lot 1068
Schulman b.v.
  • Date
    June 21, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1068 Italy - 5 Centesimi 1861 M, Copper, VITTORIO EMANUELE II 1861-1878 Milan mint. Head facing left. Rev. denomination and date within wrath. KM. 3. Almost UNC.
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Katz Auction, Auction 85, Lot 801
Katz Auction
  • Date
    June 10, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 801 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Italy 5 Centesimi 1861 Victor Emmanuel II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Lot 2482
Nomisma Aste
  • Date
    May 2, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2482 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In Slab PCGS n. 13381033. MS64 RB.
