Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III

Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2036Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2036
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    231 $
Lot 2036 * Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply.   Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2037Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2037
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    173 $
Lot 2037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: BB-SPL
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 722Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 722
Nomisma Aste
  • Date
    December 14, 2025
  • Starting price
    461 $
Lot 722 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 721Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 721
Nomisma Aste
  • Date
    December 14, 2025
  • Starting price
    577 $
Lot 721 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Moneta di eccezionale qualità e con magnifica patina. In slab NGC MS 66 n° 5883398-002. Grading/Status: MS 66
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 837
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    127 $
Lot 837 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 LIRE - Anno 1928 E.F.VI - Littore -D/Testa nuda del re a d. R/Littore saluta l'Italia - Ar- P.673 RARA SPL+
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 270Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 270
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    1211 $
Lot 270 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "littore", 1928-VI, Ag, gr. [15,00], C, Gig. 36 Grading/Status: FDC ecc Notes in SLAB NGC MS65+
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1811Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1811
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Grading/Status: BB+
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1810Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1810
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    104 $
Lot 1810 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3314Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3314
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    12 $
Lot 3314 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore (AG g. 14,8) Grading/Status: BB
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3199Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3199
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    12 $
Lot 3199 VARIE - Curiosità Copia del 20 lire 1928 con bordo alto, gr. 14,68 Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2244Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2244
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2244 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 A. VI - Nomisma 1085 Grading/Status: SPL
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 503
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 503 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 15,00. Diam. mm. 35,67. Arg. Lievi graffi. q.FDC
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1150
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1150 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 14,89. Diam. mm. 35,49. Arg. Migliore di BB
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Tauler & Fau Subastas, Auction 162, Lot 1179Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Tauler & Fau Subastas, Auction 162, Lot 1179
Tauler & Fau Subastas
  • Date
    October 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1179 Italy. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Rome. R. (Km-69). Ag. Slabbed by NGC as MS 63. Original luster. Est...350,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Roma. R. (Km-69). Ag. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 63. Est...350,00.
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIV, Lot 1014
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 lire 1928 A. VI. Pag. (decimali) 673; MIR (Savoia) 1128c. AG. 14.93 g. 35.5 mm. NC. Leggera patina. SPL.
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1358Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1358
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1358 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 Lire Littore 1928 FALSO DA STUDIO. Moneta in argento Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 680
Katz Auction
  • Date
    October 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 680 Italy 20 Lire 1928 (VI) R KM# 69, N# 7191; Silver 14.90 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster & minor hairlines.
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 402, Lot 3764
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3764 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.20 Lire 1928 R anno VI. Pag. 673. Montenegro 67. KM 69. Dav. 145. Hübsche Tönung. Winzige Kratzer. 14,88 g. vz-fast St
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - AB Philea & Myntkompaniet, Coin auction 34, Lot 1322
AB Philea & Myntkompaniet
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1322 Italy, Victor Emmanuel III KM 69 20 lire 1928 14.97 g. silver XF
Italy 20 Lire 1928 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 989
Katz Auction
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 989 Italy 20 Lire 1928 R KM# 69, N# 7191; Silver 15.00 g.; Vittorio Emanuele III; XF+
