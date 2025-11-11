Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III

Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2035Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2035
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 2035 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Macchia di ossidazione asportata nel campo. Grading/Status: SPL
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 836
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 836 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 LIRE - Anno 1927 VI E.F.- Littore - D/Testa nuda del re a d. R/Littore saluta l'Italia - Ar - P.671 qSPL
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 165, Lot 189
WAG online Auktionen oHG
  • Date
    December 7, 2025
  • Starting price
    87 $
Lot 189 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Lire 1927. K.M. 69, Davenport 145. Sehr schön
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 269Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 269
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    807 $
Lot 269 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "littore", 1927-VI, Ag, gr. [15,00], C, Gig. 36 Grading/Status: FDC Notes in SLAB NGC MS65
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1617
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    3460 $
Lot 1617 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno V - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Molto rara, coniata in soli 100 esemplari - Sigillata "FDC64" - Ex collezione Avv. Bruno Segre (Bol. n. R68) (Gig. n. 35) (Mont. n. 64) (Pag. n. 671)
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1482
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    3460 $
Lot 1482 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Littore 1927 Anno V NGC MS 66 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Di grande rarità - Coniata in soli 100 esemplari - Cert. #8586307-002 (Bol. n. R68) (Gig. n. 35) (Mont. n. 64) (Pag. n. 671)
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1483
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    577 $
Lot 1483 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Littore 1927 Anno VI NGC MS 66 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra, saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 14,99 - Cert. #8586307-006 (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1618
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    346 $
Lot 1618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra, saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 15,00 - Patina di medagliere, migliore di SPL (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1619
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    231 $
Lot 1619 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 14,98 - Lievi depositi al diritto, comunque migliore di SPL (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1809Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1809
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    75 $
Lot 1809 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: BB
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1806Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1806
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    115 $
Lot 1806 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: SPL
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1805Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1805
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    127 $
Lot 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Sigillata Angelo Bazzoni Grading/Status: SPL Notes Sigillata Angelo Bazzoni
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1807Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1807
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    81 $
Lot 1807 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: BB/BB+
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 765Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 765
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    461 $
Lot 765 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Conservazione eccezionale con bellissima patina leggera. Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 763Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 763
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    461 $
Lot 763 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 764Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 764
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    461 $
Lot 764 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 762Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 762
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 762 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: qFDC-FDC
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 761Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 761
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    923 $
Lot 761 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 760Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 760
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    692 $
Lot 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1149
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1149 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1927/A. VI. Littore.esta a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta verso s. Gig. 36. g. 14,92. Diam. mm. 35,42. Arg. SPL/FDC
