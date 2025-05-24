Italy 20 Lire 1905 Victor Emmanuel III

Lot 818 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 20 Lire 1905 Roma, Aquila Sabauda. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Aquila araldica rivolta a s. sormontata da corona, con ali spiegate stilizzate e scudo sabaudo ovale crociato caricato sul petto. Pag. 664; Gig. 27. Rara. Grading/Status: SPL Notes Incisore: Speranza (diritto).Questa moneta d’oro (comunemente detta marengo), coniata dal 1902 al 1910 sotto il regno di Vittorio Emanuele III, fu la prima delle monete d’oro di Casa Savoia a distaccarsi dagli standard dei predecessori.