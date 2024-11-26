Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III

Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 714Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 714
Nomisma Aste
  • Date
    December 14, 2025
  • Starting price
    2076 $
Lot 714 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 617Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 617
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 12, 2025
  • Starting price
    1730 $
Lot 617 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.44 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc62
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 616Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 616
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 12, 2025
  • Starting price
    3230 $
Lot 616 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc67
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1451
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    1730 $
Lot 1451 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Cert. #8586305-004 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 751Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 751
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    2884 $
Lot 751 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 749Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 749
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    2884 $
Lot 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR TOP POP, in slab PCGS MS 63 n° 39066415. Grading/Status: MS 63
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1086
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1086 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Au .900 - MOLTO RARA - Gigante 26 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1905Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1905
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1905 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Sigillata FDC da Eupremio Montenegro Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 447Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 447
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 447 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc68
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1433
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1433 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - Cert. #8360302-008 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 521
Cambi Aste
  • Date
    May 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 521 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1903. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 26. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDC VIDEO
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Rhenumis, Auction 14, Lot 470
Rhenumis
  • Date
    May 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 470 Europa und Übersee Italien 20 Lire, Gold, 1903, Vittorio Emanuele III., Fb. 23, kl. Kr., kl. Rf., vz. Ausgeprägt zu 1800 Stk.
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 850Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 850
Nomisma Aste
  • Date
    March 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 850 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 250
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 250 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 20 Lire 1903, RR Au 21 mm, 6,45 g, in Slab NGC MS62
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.4, Lot 558Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.4, Lot 558
San Martino
  • Date
    March 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 558 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "Aquila Sabauda", 1903, Au, gr (6,45), RR, Gigante 26, BB. Sigillato Bazzoni Angelo "BB" Grading/Status: BB
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Obverse - Heritage Auctions, Auction #3122, Lot 34714Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III, Reverse - Heritage Auctions, Auction #3122, Lot 34714
Heritage Auctions
  • Date
    January 21, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Mintage: 1,800 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Heritage Auctions, Auction #3122, Lot 34714
Heritage Auctions
  • Date
    January 21, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lot 1377
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1377 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali piegate con stemma sabaudo in petto - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lot 1242
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - q.FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italy 20 Lire 1903 Victor Emmanuel III - Numismatica Ars Classica Spa, Asta 148, Lot 856
Numismatica Ars Classica Spa
  • Date
    November 26, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 856 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia, 1900-1946   Da 20 lire 1903, AV 6,45 g. Pagani 663. MIR 1125c. Friedberg 24. q.Fdc In slab NGC MS 63, certificato n. 6648431-020. Proveniente dalla collezione Giuseppe Ravanelli. §
