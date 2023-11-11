Italy 20 Lire 1893 Umberto I

Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3589Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3589
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3589 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2535Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2535
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2535 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. 587; Mont. 29 (AU g. 6,45) Grading/Status: SPL+/qFDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1865Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1865
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1865 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 839Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 839
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 839 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Minimi segnetti al R/ Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - San Martino, Auction n.4, Lot 548Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - San Martino, Auction n.4, Lot 548
San Martino
  • Date
    March 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 548 Regno D'Italia, Umberto I (1878-1900) - 20 Lire, 1893, Au, gr (6,45), RR, Montenegro 30, SPL. Var. 1 ribattuto su 1. Sigillato Negrini Raffaele "SPL" Grading/Status: SPL
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 299Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 299
Sartor Numismatica
  • Date
    October 31, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 299 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - MIR 1098r Gig. 21 Au 6,44 g • Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lot 328
Aurora Numismatica
  • Date
    October 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 328 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1893, Au 21 mm 6,45 g, fondi lucenti, q.FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #232430, Lot 64395
Heritage Auctions
  • Date
    July 24, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 64395 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. Near gem example with reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 693Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 693
Nomisma Spa
  • Date
    July 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 693 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto, minimi colpetti al bordo Grading/Status: SPL+
Italy 20 Lire 1893 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #232426, Lot 64324
Heritage Auctions
  • Date
    June 26, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 64324 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A prime quality example with semi-reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Heritage Auctions, Auction #232424, Lot 62419Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Heritage Auctions, Auction #232424, Lot 62419
Heritage Auctions
  • Date
    June 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 62419 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $434.08 Gold Spot: $2,325/oz (06-13-2024) Mintage: 41,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 691Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 691
Nomisma Aste
  • Date
    May 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Perizia Raffaele Negrini "1 ribattuto, molto rara, SPL". Grading/Status: SPL
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1006Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1006
Nomisma Spa
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1006 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1009Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1009
Nomisma Spa
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1009 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1007Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1007
Nomisma Spa
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1007 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1010Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1010
Nomisma Spa
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1010 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 69, Lot 1978Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 69, Lot 1978
Nomisma Spa
  • Date
    March 23, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1978 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1893 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 2891
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2891 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. manca; Mont. 30 R AU 1 ribattuto qFDC/FDC 1 ribattuto -
Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Lot 118Italy 20 Lire 1893 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Lot 118
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Date
    December 17, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 118 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1893 Roma, Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 21 (MS)
Italy 20 Lire 1893 Umberto I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Lot 1199
Nomisma Aste
  • Date
    November 11, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1199 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU qFDC.
