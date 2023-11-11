Italy 20 Lire 1893 Umberto I
Nomisma Spa
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 3589 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2535 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. 587; Mont. 29 (AU g. 6,45) Grading/Status: SPL+/qFDC
Nomisma Spa
- DateSeptember 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1865 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateApril 10, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 839 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Minimi segnetti al R/ Grading/Status: FDC
San Martino
- DateMarch 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 548 Regno D'Italia, Umberto I (1878-1900) - 20 Lire, 1893, Au, gr (6,45), RR, Montenegro 30, SPL. Var. 1 ribattuto su 1. Sigillato Negrini Raffaele "SPL" Grading/Status: SPL
Sartor Numismatica
- DateOctober 31, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 299 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - MIR 1098r Gig. 21 Au 6,44 g • Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Aurora Numismatica
- DateOctober 9, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 328 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1893, Au 21 mm 6,45 g, fondi lucenti, q.FDC
Heritage Auctions
- DateJuly 24, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 64395 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. Near gem example with reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Nomisma Spa
- DateJuly 2, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 693 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto, minimi colpetti al bordo Grading/Status: SPL+
Heritage Auctions
- DateJune 26, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 64324 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A prime quality example with semi-reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Heritage Auctions
- DateJune 12, 2024
- Starting price—
- Selling price
Lot 62419 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $434.08 Gold Spot: $2,325/oz (06-13-2024) Mintage: 41,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Nomisma Aste
- DateMay 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Perizia Raffaele Negrini "1 ribattuto, molto rara, SPL". Grading/Status: SPL
Nomisma Spa
- DateApril 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1006 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateApril 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1009 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- DateApril 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1007 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- DateApril 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1010 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- DateMarch 23, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1978 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 6, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 2891 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. manca; Mont. 30 R AU 1 ribattuto qFDC/FDC 1 ribattuto -
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- DateDecember 17, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 118 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1893 Roma, Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 21 (MS)
Nomisma Aste
- DateNovember 11, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 1199 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU qFDC.