Italy 20 Lire 1891 Umberto I
Nomisma Spa
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 3588 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: SPL/FDC
Nomisma Spa
- DateSeptember 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1861 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateSeptember 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1863 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Data ribattuta Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1191 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi gli 1 ribattuti Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1190 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Primo 1 ribattuto su 1 Grading/Status: qFDC/FDC
Casa d'Aste Montenegro
- DateJune 13, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 422 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1891 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 34. Pagani 586. Montenegro 26. 6.42 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Casa d'Aste Montenegro
- DateJune 13, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 423 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1891 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 34. Pagani 586. Montenegro 26. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Nomisma Spa
- DateApril 10, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 838 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Variante 1 su 1. Minimi segnetti al D/ Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- DateMarch 23, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 831 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi gli 1 ribattuti. Grading/Status: SPL-FDC
Heritage Auctions
- DateDecember 2, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 25196 Umberto I gold 20 Lire 1891-R MS64+ NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
SINCONA AG
- DateOctober 22, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1943 ITALIEN. Königreich. Umberto I. 1878-1900. 20 Lire 1891 R, Roma. Entrambi i numeri "1" ribatutti / Beide Ziffern "1" der Jahreszahl doppelt in den Stempel gepunzt. 6.43 g. Mont. 27 (R2). Pagani 586. Fr. 21. Vorzüglich-FDC / About Uncirculated. (~€ 335/USD 370)
Nomisma Spa
- DateSeptember 1, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1161 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateSeptember 1, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1162 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: SPL/FDC
Nomisma Spa
- DateJuly 2, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- DateJuly 2, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 692 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 Entrambi i numeri 1 ribattuti - Nomisma 989 AU Grading/Status: qFDC
Heritage Auctions
- DateJune 17, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 24110 16-Piece Lot of Certified Assorted gold 20 Lire NGC, 1) Umberto I gold 20 Lire 1891-R MS64+ NGC, Rome mint, KM21 2) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 3) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 4) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 5) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 6) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 7) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 8) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 9) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 10) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS61 NGC, Torino mint, KM10.1 11) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS61 NGC, Torino mint, KM10.1 12) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS61 NGC, Torino mint, KM10.1 13) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS63 NGC, Torino mint, KM10.1 14) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS63 NGC, Torino mint, KM10.1 15) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 16) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 Total AGW 2.9872 oz. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
San Martino
- DateMay 30, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 901 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1891. Au. Gr. 6,45. Gig# 20. Grading/Status: FDC
Numismatica Ferrarese
- DateMay 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 441 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1891, Roma - Gig.20 - Au Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- DateApril 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1001 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- DateApril 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 997 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU 1 ribattuto su 1 Grading/Status: qFDC