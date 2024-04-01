Italy 20 Lire 1891 Umberto I

Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3588Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3588
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3588 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: SPL/FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1861Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1861
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1861 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1863Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1863
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1863 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Data ribattuta Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1191Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1191
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1191 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi gli 1 ribattuti Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1190Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1190
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1190 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Primo 1 ribattuto su 1 Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 422Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 422
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 422 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1891 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 34. Pagani 586. Montenegro 26. 6.42 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 423Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 423
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 423 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1891 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 34. Pagani 586. Montenegro 26. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 838Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 838
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 838 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Variante 1 su 1. Minimi segnetti al D/ Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 831Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 831
Nomisma Aste
  • Date
    March 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 831 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi gli 1 ribattuti. Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #61445, Lot 25196
Heritage Auctions
  • Date
    December 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 25196 Umberto I gold 20 Lire 1891-R MS64+ NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Italy 20 Lire 1891 Umberto I - SINCONA AG, Auction 94, Lot 1943
SINCONA AG
  • Date
    October 22, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1943 ITALIEN. Königreich. Umberto I. 1878-1900.   20 Lire 1891 R, Roma. Entrambi i numeri "1" ribatutti / Beide Ziffern "1" der Jahreszahl doppelt in den Stempel gepunzt. 6.43 g. Mont. 27 (R2). Pagani 586. Fr. 21. Vorzüglich-FDC / About Uncirculated. (~€ 335/USD 370)
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1161Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1161
Nomisma Spa
  • Date
    September 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1161 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1162Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1162
Nomisma Spa
  • Date
    September 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1162 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: SPL/FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 691Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 691
Nomisma Spa
  • Date
    July 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: SPL+
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 692Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 692
Nomisma Spa
  • Date
    July 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 692 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 Entrambi i numeri 1 ribattuti - Nomisma 989 AU Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #61431, Lot 24110
Heritage Auctions
  • Date
    June 17, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 24110 16-Piece Lot of Certified Assorted gold 20 Lire NGC, 1) Umberto I gold 20 Lire 1891-R MS64+ NGC, Rome mint, KM21 2) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 3) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 4) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 5) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 6) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 7) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 8) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 9) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 10) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS61 NGC, Torino mint, KM10.1 11) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS61 NGC, Torino mint, KM10.1 12) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS61 NGC, Torino mint, KM10.1 13) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS63 NGC, Torino mint, KM10.1 14) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS63 NGC, Torino mint, KM10.1 15) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 16) Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1 Total AGW 2.9872 oz. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - San Martino, Auction n.1, Lot 901Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - San Martino, Auction n.1, Lot 901
San Martino
  • Date
    May 30, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 901 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1891. Au. Gr. 6,45. Gig# 20. Grading/Status: FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 30, Lot 441
Numismatica Ferrarese
  • Date
    May 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 441 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1891, Roma - Gig.20 - Au Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1001Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1001
Nomisma Spa
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1001 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU Entrambi 1 ribattuti su 1 Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 997Italy 20 Lire 1891 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 997
Nomisma Spa
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 997 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1891 - Nomisma 989 AU 1 ribattuto su 1 Grading/Status: qFDC
