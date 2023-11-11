Italy 20 Lire 1889 Umberto I

Lot 419 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1889 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 29. Pagani 584. Montenegro 24. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc65