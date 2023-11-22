Italy 20 Lire 1885 Umberto I

***** $

Lot 413 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69