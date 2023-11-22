Italy 20 Lire 1885 Umberto I

Italy 20 Lire 1885 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 463
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 463 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1885.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 15. g. 6,43. Diam. mm. 21,32. Oro. Migliore di SPL
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 286Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 286
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 286 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1856Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1856
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1856 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto Grading/Status: SPL+
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1185Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1185
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1185 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 414Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 414
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 414 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 413Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 413
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 413 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 825Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 825
Nomisma Aste
  • Date
    March 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 825 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lot 733
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    January 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 733 UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1885 ROMA AU. 6,45 GR. qFDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Lot 699
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 13, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 699 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1885 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 581; Gig. 15. Grading/Status: q. FDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - San Martino, Auction n.3, Lot 554Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - San Martino, Auction n.3, Lot 554
San Martino
  • Date
    October 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 554 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1885, Au, gr 6,46, C, Gig 15, SPL. Grading/Status: SPL
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2467Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2467
InAsta S.p.A.
  • Date
    October 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2467 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Lot 819
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 5, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 819 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) qFDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1154Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1154
Nomisma Spa
  • Date
    September 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1154 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto. Grading/Status: SPL+
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 685Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 685
Nomisma Spa
  • Date
    July 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 685 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Minimo colpetto al bordo Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 683Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 683
Nomisma Aste
  • Date
    May 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 683 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL+
Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 69, Lot 1967Italy 20 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 69, Lot 1967
Nomisma Spa
  • Date
    March 23, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1967 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL/FDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Lot 237
Aurora Numismatica
  • Date
    March 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 237 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1885, Au 21 mm , ex asta Montenegro-16 lotto-348 classificata "FDC65"
Italy 20 Lire 1885 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Lot 417
Nomisma Spa
  • Date
    January 27, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 417 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU SPL-FDC
Italy 20 Lire 1885 Umberto I - Lugdunum GmbH, The Lugdunum Auction 23, Lot 520
Lugdunum GmbH
  • Date
    December 14, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 520 ITALY KINGDOM Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1885 R, Rome. Fr. 21; Mont. 16. 6.44 g. GOLD. Uncirculated .
Italy 20 Lire 1885 Umberto I - Tennants Auctioneers, November 2023 Auction, Lot 251
Tennants Auctioneers
  • Date
    November 22, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 251 Milled Coins Italy, 20 lire 1885, (.900 gold, 21.5mm, 6.44g), obv. Umberto I facing left, rev. Savoia crowned coat of arms, (KM#21), Near Extremely Fine Estimate: 220 - 280 GBP
