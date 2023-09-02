Italy 20 Lire 1884 Umberto I
Nomisma Aste
- DateDecember 14, 2025
- Starting price1153 $
Lot 699 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- DateNovember 22, 2025
- Starting price1499 $
Lot 718 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- DateSeptember 13, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1070 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1884 - Au - R2 molto rara - tiratura 9775 - fondi lucenti - Gigante 14 Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1183 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Fondi speculari Grading/Status: SPL-FDC
Casa d'Aste Montenegro
- DateJune 13, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 412 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc69
Casa d'Aste Montenegro
- DateJune 13, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 411 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc68
Nomisma Aste
- DateMay 24, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 815 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Spa
- DateApril 10, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 837 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR In slab NGC MS 63 cod. 6642587-003 Grading/Status: MS 63
Nomisma Aste
- DateDecember 13, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 165 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: qFDC
Chaponnière & Firmenich SA
- DateDecember 8, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 440 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1884 R, Rome. Mont. 20; KM 21; Fr. 21 AU. 6.45 g. 9775 ex. PCGS AU 55 49863937
Numismatica Ranieri S.r.l.
- DateNovember 13, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 698 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1884 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 580; Gig. 14. Molto Raro. Grading/Status: SPL
Numismatica Picena SRL
- DateOctober 17, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 352 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 20 lire 1884 AV. Pagani 580. MIR 1098i. In slab NGC MS 63 PL, cert. n. 6646534-011. Molto rara. Fondi speculari, FDC
Nomisma Spa
- DateSeptember 1, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1153 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Minimi segnetti da contatto Grading/Status: FDC
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- DateMay 1, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 71 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1884 Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 14 (MOLTO RARO) (#-271) (AU)
Nomisma Aste
- DateMay 1, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 682 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Ars Classica Spa
- DateNovember 17, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 127 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900. Da 20 lire 1884 Roma. Pagani 580. MIR 1098i. Friedberg 21. Molto rara. Migliore di Spl In slab NGC UNC DETAILS/OBV CLEANED, cert. n. 6638956009.
Nomisma Aste
- DateNovember 11, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 1191 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU qFDC-FDC.
Nomisma Spa
- DateOctober 26, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 851 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- DateOctober 26, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 852 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR SPL/SPL+.
Nomisma Spa
- DateSeptember 2, 2023
- Starting price
- Selling price
Lot 1345 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Bell'esemplare con fondi speculari qFDC/FDC.