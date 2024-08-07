Italy 20 Lire 1881 Umberto I

Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lot 215
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Date
    December 7, 2025
  • Starting price
    646 $
Lot 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 459
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1117
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Münzen Gut-Lynt GmbH, Auktion 22, Lot 4382
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Date
    October 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 283Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 283
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - Heritage Auctions, Auction #232534, Lot 63365Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - Heritage Auctions, Auction #232534, Lot 63365
Heritage Auctions
  • Date
    August 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1177Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1177
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 404Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 404
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Myntauktioner i Sverige AB, Online Auction 67, Lot 88
Myntauktioner i Sverige AB
  • Date
    April 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 819Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 819
Nomisma Aste
  • Date
    March 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 818Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 818
Nomisma Aste
  • Date
    March 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Lot 862
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    March 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #61445, Lot 25192
Heritage Auctions
  • Date
    December 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 991, Lot 842
Cambi Aste
  • Date
    November 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Skanfil Auksjoner AS, Autumn Auction 2024, Lot 740
Skanfil Auksjoner AS
  • Date
    November 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - San Martino, Auction n.3, Lot 549Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - San Martino, Auction n.3, Lot 549
San Martino
  • Date
    October 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lot 322
Aurora Numismatica
  • Date
    October 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2461Italy 20 Lire 1881 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2461
InAsta S.p.A.
  • Date
    October 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Lot 814
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 5, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Similar
Learn more
Italy 20 Lire 1881 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #232432, Lot 62321
Heritage Auctions
  • Date
    August 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Similar
Learn more