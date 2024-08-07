Italy 20 Lire 1881 Umberto I
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- DateDecember 7, 2025
- Starting price646 $
Lot 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Münzen Gut-Lynt GmbH
- DateOctober 3, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Heritage Auctions
- DateAugust 20, 2025
- Starting price—
- Selling price
Lot 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Casa d'Aste Montenegro
- DateJune 13, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Myntauktioner i Sverige AB
- DateApril 20, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Nomisma Aste
- DateMarch 23, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- DateMarch 23, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Artemide Aste s.r.l.
- DateMarch 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Heritage Auctions
- DateDecember 2, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Cambi Aste
- DateNovember 6, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Skanfil Auksjoner AS
- DateNovember 6, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
San Martino
- DateOctober 14, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Aurora Numismatica
- DateOctober 9, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
InAsta S.p.A.
- DateOctober 7, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 5, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Heritage Auctions
- DateAugust 7, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved