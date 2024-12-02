Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II

Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lot 34Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lot 34
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Date
    November 21, 2025
  • Starting price
    1153 $
Lot 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 417
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 417 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1865. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 9. g. 6,43. Diam. mm. 21,07. Oro. q.SPL
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II - Heritage Auctions Europe, Auction November 2025 - Part I, Lot 2183
Heritage Auctions Europe
  • Date
    November 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2183 Gold coins - mail bid sale - Italy - 20 Lire 1865 T-BN (KM10.1, Gig.9, Fr.11) - Gold - VF/XF
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2498Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2498
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2498 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,44) Segni Grading/Status: qBB Notes Segni
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 277Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 277
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 277 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1093Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1093
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1093 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-084 Grading/Status: MS 63
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1096Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1096
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1096 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 370Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 370
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 370 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1865 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 57. Pagani 459. Montenegro 135. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl56
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIII, Lot 1140
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    May 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1140 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865 Torino. Pag. (decimali) 459; MIR (Savoia) 1078f. AU. 6.46 g. 21 mm. qSPL/SPL.
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 802Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 802
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-087 Grading/Status: MS 63
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 203, Lot 2004
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Date
    April 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2004 ITALIEN. KÖNIGREICH. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1865 Turin. Fr.  11, Schlumb.  42. . vz
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 805Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 805
Nomisma Aste
  • Date
    March 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 805 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1052Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1052
Nomisma Spa
  • Date
    January 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1052 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lot 158Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lot 158
Nomisma Aste
  • Date
    December 13, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 158 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL+
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lot 658
Bertolami Fine Art
  • Date
    December 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 658 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,45 g; 20,8 mm) Gig. 9. BB+
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lot 659
Bertolami Fine Art
  • Date
    December 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 659 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,46 g; 20,8 mm). Gig. 9. SPL/FDC, leggerissima screpolatura marginale di metallo.
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lot 657
Bertolami Fine Art
  • Date
    December 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 657 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (20,8 mm; 6,45 g) Gig. 9. qSPL
Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Obverse - Heritage Auctions, Auction #61445, Lot 25181Italy 20 Lire 1865 Victor Emmanuel II, Reverse - Heritage Auctions, Auction #61445, Lot 25181
Heritage Auctions
  • Date
    December 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 3,109,000
