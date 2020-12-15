Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III

Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 811Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 811
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    115 $
Lot 811 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1338Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1338
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1338 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 - Nomisma 1294 NI RR Grading/Status: SPL
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Stack's Bowers, May 2025 World Collectors Choice Online Auction: World Coins Part 2: Gold Coast to Zanzibar - Lots 75001-75880, Lot 75475Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Stack's Bowers, May 2025 World Collectors Choice Online Auction: World Coins Part 2: Gold Coast to Zanzibar - Lots 75001-75880, Lot 75475
Stack's Bowers
  • Date
    May 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 75475 ITALY. 20 Centesimi, 1936-R Year XIV. Rome Mint. Vittorio Emmanuel III. PCGS MS-65. KM-75. A pleasing Gem example of a more elusive date in the series. Estimate: $200 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - Classical Numismatic Group, LLC, Electronic Auction 582, Lot 949
Classical Numismatic Group, LLC
  • Date
    March 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 949 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. NI 20 Centesimi (22mm, 3.97 g, 6h). Rome mint. Dated year 14 of the Fascist Era and 1936 R . Bare head left / Head of Italia right; fasces to left. MIR 1155a; KM 75. Lustrous. UNC. From the Alexander Christopher Collection.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Lot 75807Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Lot 75807
Stack's Bowers
  • Date
    February 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 75807 ITALY. 20 Centesimi, 1936-R Year XIV. Rome Mint. Vittorio Emmanuel III. PCGS MS-65. KM-75. A pleasing Gem example of a more elusive date in the series. Estimate: $300 - $400. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 511Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 511
Nomisma Aste
  • Date
    January 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 511 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 646
Katz Auction
  • Date
    December 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 646 Italy 20 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 75, N# 11199; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 117000 pcs.; UNC
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 2317Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 2317
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2317 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1057Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1057
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1057 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1056Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1056
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1056 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R In slab PCGS n° 36466880. Grading/Status: MS 63
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 878eItaly 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 878e
Nomisma Aste
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 878e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 877eItaly 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 877e
Nomisma Aste
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 877e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-LIVE AUCTION JANUARY 2024, Lot 873
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Date
    January 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 873 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 20 CENTESIMI 1936 A. XIV MIR. 1269 A NI R NGC MS63.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - Münzenonline, Live Auction No.21, Lot 252
Münzenonline
  • Date
    November 24, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 252 Italien 1936 XIV ITALIEN 1936 R XIV 20 Centesimi Nikel Prachtexemplar NGC MS 64 Cert.No. 2903213-003.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 108, Lot 1605
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 11, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1605 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Centesimi 1936 XIV Impero Pag. 853; Mont. 305 RR NI MB+
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - Heritage Auctions Europe, Auction May 2022 – Session 5, Lot 6842
Heritage Auctions Europe
  • Date
    May 20, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 6842 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 20 Centesimi 1936-XIV, Roma (KM75, Gig.217) - Obv: Head left / Rev: Head right with fasces - 3.99 g. - VF.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., AUCTION 99 E-LIVE, Lot 2081
InAsta S.p.A.
  • Date
    May 4, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2081 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Centesimi 1936 XIV Impero Pag. 853; Mont. 305 RR NI MB.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 18, Lot 2586
VL Nummus
  • Date
    March 12, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2586 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 20 Centesimi 1936 Rome Ni. Gigante 217. 4.00 g. SPL-.
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lot 331
Numismatica Ars Classica Spa
  • Date
    December 1, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 331 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946)   20 Centesimi 1936 A. XIV, nickel gr. 4,01. Pagani 853, MIR 1155a. NGC5782334-016 MS66. Rara. q.Fdc .
Similar
Learn more
Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - NIEMCZYK - Dom Aukcyjny , Auction 27 | Day 4, Lot 4493Italy 20 Centesimi 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - NIEMCZYK - Dom Aukcyjny , Auction 27 | Day 4, Lot 4493
NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
  • Date
    December 15, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4493 Włochy, Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1936 - RZADKIE Rzadka moneta. Menniczy egzemplarz.KM 75 Stan zachowania: 1 (UNC) Waga: 4,02 g Ni
Similar
Learn more