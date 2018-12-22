Italy 20 Centesimi 1921 Victor Emmanuel III
Savoca Numismatik
- DateJuly 5, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 922 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Savoca Numismatik
- DateJune 21, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 672 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateJune 21, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 677 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateJune 21, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 673 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateMarch 29, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1433 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateFebruary 22, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1086 Italy. AD 1921. 20 Centimes 1921 mm, 4 g Good Extremely Fine
Katz Auction
- DateFebruary 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1879 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- DateNovember 27, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1093 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA 1 Estimate: 1 - 10 EUR
Savoca Numismatik
- DateNovember 16, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 934 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
- DateNovember 16, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 933 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateNovember 9, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1041 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Katz Auction
- DateOctober 25, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1998 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- DateOctober 17, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 856 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 1 - 10 EUR
Numismática Leilões
- DateAugust 12, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 675 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Katz Auction
- DateJune 26, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 2312 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- DateMay 28, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 651 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Estimate: 5 - 10 EUR
Nomisma Spa
- DateJuly 29, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 1015 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- DateFebruary 13, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 697 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 – Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- DateJuly 23, 2019
- Starting price
- Selling price—
Lot 1096 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Katz Auction
- DateDecember 22, 2018
- Starting price
- Selling price
Lot 458 Italy 20 Centesimi 1921 KM# 44; UNC with minor scratches, nice condition for that coin