Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III
Savoca Numismatik
- DateNovember 22, 2025
- Starting price1 $
Lot 978 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateJune 7, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 821 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 mm, 4 gGood Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- DateJuly 22, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1066 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1909-R, KM-44, a pleasing example, PCGS graded MS61.
Nomisma Aste
- DateApril 1, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 869e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI Grading/Status: qSPL
Nomisma Spa
- DateJune 29, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 1070 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateJuly 5, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 861 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateSeptember 27, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
VL Nummus
- DateApril 10, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 2263 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2021
- Starting price
- Selling price
Lot 1107 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI FDC.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 1108 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateNovember 8, 2020
- Starting price
- Selling price
Lot 1234 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI qFDC/FDC.
VL Nummus
- DateJuly 11, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 1803 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL
Nomisma Spa
- DateJune 3, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 1493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateApril 14, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 941 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Nomisma Spa
- DateApril 14, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 940 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL+.
Nomisma Spa
- DateFebruary 13, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 690 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
VL Nummus
- DateFebruary 7, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 2775 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Nomisma Spa
- DateOctober 2, 2019
- Starting price
- Selling price—
Lot 3231 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Nomisma Spa
- DateJuly 23, 2019
- Starting price
- Selling price—
Lot 1089 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.