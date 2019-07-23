Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III

Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Lot 978
Savoca Numismatik
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    1 $
Lot 978 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 4 g Extremely Fine
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , 272nd Blue auction, Lot 821
Savoca Numismatik
  • Date
    June 7, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 821 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 mm, 4 gGood Very Fine
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Lot 1066
Stephen Album Rare Coins
  • Date
    July 22, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1066 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1909-R, KM-44, a pleasing example, PCGS graded MS61.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 869eItaly 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 869e
Nomisma Aste
  • Date
    April 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 869e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI Grading/Status: qSPL
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lot 837
Nomisma Spa
  • Date
    June 29, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lot 1070
Nomisma Spa
  • Date
    January 23, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1070 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Lot 861
Nomisma Spa
  • Date
    July 5, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 861 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lot 771
Nomisma Spa
  • Date
    September 27, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 16, Lot 2263
VL Nummus
  • Date
    April 10, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2263 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 1107
Nomisma Spa
  • Date
    January 23, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1107 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI FDC.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 1108
Nomisma Spa
  • Date
    January 23, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1108 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lot 1234
Nomisma Spa
  • Date
    November 8, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1234 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI qFDC/FDC.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 14, Lot 1803
VL Nummus
  • Date
    July 11, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1803 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1493
Nomisma Spa
  • Date
    June 3, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Lot 941
Nomisma Spa
  • Date
    April 14, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 941 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Lot 940
Nomisma Spa
  • Date
    April 14, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 940 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL+.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 14, Lot 690
Nomisma Spa
  • Date
    February 13, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 690 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - VL Nummus, E-live auction 13, Lot 2775
VL Nummus
  • Date
    February 7, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2775 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Lot 3231
Nomisma Spa
  • Date
    October 2, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3231 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Italy 20 Centesimi 1909 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Lot 1089
Nomisma Spa
  • Date
    July 23, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1089 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
