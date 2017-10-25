Italy 20 Centesimi 1908 Victor Emmanuel III
Nomisma Spa
- DateJune 29, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 836 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateApril 15, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 2963 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 1069 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateJuly 5, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 860 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateSeptember 27, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 770 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 1106 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateNovember 8, 2020
- Starting price
- Selling price
Lot 1233 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL/SPL+.
Nomisma Spa
- DateNovember 8, 2020
- Starting price
- Selling price
Lot 1232 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI qFDC.
Nomisma Spa
- DateJune 3, 2020
- Starting price
- Selling price—
Lot 1492 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- DateJuly 23, 2019
- Starting price
- Selling price—
Lot 1087 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC.
Nomisma Spa
- DateJanuary 27, 2019
- Starting price
- Selling price
Lot 959 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI Grading FDC
Nomisma Spa
- DateNovember 11, 2018
- Starting price
- Selling price—
Lot 3889 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Nomisma Spa
- DateNovember 6, 2018
- Starting price
- Selling price—
Lot 2100 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
VL Nummus
- DateSeptember 9, 2018
- Starting price
- Selling price
Lot 837 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 Rome Ø 21,5 mm Montenegro 276. 4.04 g. Unc
Nomisma Spa
- DateMay 18, 2018
- Starting price
- Selling price—
Lot 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC
Wannenes Art Auction
- DateMay 16, 2018
- Starting price
- Selling price—
Lot 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276
Nomisma Spa
- DateApril 28, 2018
- Starting price
- Selling price—
Lot 4322 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Katz Auction
- DateApril 1, 2018
- Starting price
- Selling price—
Lot 563 Italy 20 Centesimi 1908 R KM#44 VF+
Nomisma Spa
- DateDecember 12, 2017
- Starting price—
- Selling price—
Lot 937 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL
Nomisma Spa
- DateOctober 25, 2017
- Starting price—
- Selling price—
Lot 871 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC