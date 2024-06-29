Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I

Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Lot 974
Savoca Numismatik
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    1 $
Lot 974 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - BAC Numismatics, Auction 73, Lot 660
BAC Numismatics
  • Date
    November 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 660 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Coins NB, E-Auction 48, Lot 1451
Coins NB
  • Date
    October 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1451 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.88g XF KM 28.1 Estimate: 15 EUR
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 288 | Blue, Lot 1153
Savoca Numismatik
  • Date
    October 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1153 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - BAC Numismatics, Auction 69, Lot 624
BAC Numismatics
  • Date
    July 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 624 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Coins NB, E-Auction 42, Lot 1215
Coins NB
  • Date
    July 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1215 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.94g AU KM 28 Estimate: 30 EUR
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lot 902
Savoca Numismatik
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 902 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , 272nd Blue auction, Lot 817
Savoca Numismatik
  • Date
    June 7, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 817 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 gGood Very Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 160, Lot 254
WAG online Auktionen oHG
  • Date
    May 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 254 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 20 Centesimi 1894 KB. K.M. 27.1. In US Plastic-Holder PCGS MS65. Prachtexemplar. Fast Stempelglanz
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I, Obverse - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Lot 75802Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I, Reverse - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Lot 75802
Stack's Bowers
  • Date
    February 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 75802 ITALY. 20 Centesimi, 1894-KB. Berlin Mint. Umberto I. PCGS MS-64. KM-28.1; Gig-45. Estimate: $30 - $60. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Lot 1084
Savoca Numismatik
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1084 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Good Very Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 940
Numismatica Ferrarese
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 940 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Roma - CuNi - Gigante 44 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1626Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1626
Istra Numizmatika
  • Date
    February 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1626 Królestwo Włoch, Umberto I, 20 Centesimi 1894, Berlino Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 45 Ni. 4,00 g
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Lot 601
Numismatica Ferrarese
  • Date
    December 26, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 601 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Berlino - CuNi - Gigante 45 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Lot 925
Savoca Numismatik
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 925 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Blue | 232nd Weekly Blue Auction, Lot 1126
Savoca Numismatik
  • Date
    September 21, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1126 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 231 | Blue, Lot 1061
Savoca Numismatik
  • Date
    September 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1061 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 230 | Blue, Lot 849
Savoca Numismatik
  • Date
    August 31, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 849 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 KB mm, 3,93 g Very Fine
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Lot 1149
Stephen Album Rare Coins
  • Date
    July 22, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1149 SAN MARINO: Umberto I, 1878-1900, 20 centesimi, 1894-KB, KM-28, a lovely example, PCGS graded MS63.
Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I, Obverse - The Coinhouse Auctions , Auction 42, Lot 791Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I, Reverse - The Coinhouse Auctions , Auction 42, Lot 791
The Coinhouse Auctions
  • Date
    June 29, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 791 Italy, Republic, 20 Centesimi, 1894, Copper-Nickel, Ruler Umberto I, VF, KM 28.1
