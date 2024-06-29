Italy 20 Centesimi 1894 Umberto I

Lot 75802 ITALY. 20 Centesimi, 1894-KB. Berlin Mint. Umberto I. PCGS MS-64. KM-28.1; Gig-45. Estimate: $30 - $60. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.