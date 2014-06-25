Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II
Istra Numizmatika
- DateFebruary 15, 2025
Lot 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Coins NB
- DateOctober 18, 2024
Lot 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- DateAugust 9, 2024
Lot 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
- DateMarch 9, 2024
Lot 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Nomisma Spa
- DateJune 29, 2023
Lot 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Nomisma Spa
- DateJune 29, 2023
Lot 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Nomisma Spa
- DateApril 15, 2023
Lot 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2023
Lot 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- DateMarch 26, 2022
Lot 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Nomisma Spa
- DateApril 29, 2021
Lot 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- DateDecember 5, 2020
Lot 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- DateJune 3, 2020
Lot 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Nomisma Spa
- DateJune 3, 2020
Lot 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- DateOctober 2, 2019
Lot 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- DateJuly 23, 2019
Lot 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- DateMarch 24, 2019
Lot 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Nomisma Spa
- DateNovember 11, 2018
Lot 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Auktionen Frühwald
- DateAugust 1, 2015
Lot 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Classical Numismatic Group, LLC
- DateAugust 1, 2014
Lot 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
ibercoin
- DateJune 25, 2014
Lot 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.