Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II

Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1603Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1603
Istra Numizmatika
  Date
    February 15, 2025
  Starting price
  Selling price
Lot 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Coins NB, E-Auction 28, Lot 687
Coins NB
  Date
    October 18, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Coins NB, E-Auction 25, Lot 542
Coins NB
  Date
    August 9, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Lot 13485Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Lot 13485
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  Date
    March 9, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lot 721
Nomisma Spa
  Date
    June 29, 2023
  Starting price
  Selling price
Lot 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lot 723
Nomisma Spa
  Date
    June 29, 2023
  Starting price
  Selling price
Lot 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 31, Lot 2887
Nomisma Spa
  Date
    April 15, 2023
  Starting price
  Selling price
Lot 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lot 973
Nomisma Spa
  Date
    January 23, 2023
  Starting price
  Selling price
Lot 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Lot 597
Nomisma Spa
  Date
    March 26, 2022
  Starting price
  Selling price
Lot 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Lot 804
Nomisma Spa
  Date
    April 29, 2021
  Starting price
  Selling price
Lot 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Lot 380
Numismatica Scaligera S.N.C.
  Date
    December 5, 2020
  Starting price
  Selling price
Lot 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1243
Nomisma Spa
  Date
    June 3, 2020
  Starting price
  Selling price
Lot 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1244
Nomisma Spa
  Date
    June 3, 2020
  Starting price
  Selling price
Lot 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Lot 3023
Nomisma Spa
  Date
    October 2, 2019
  Starting price
  Selling price
Lot 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Lot 955
Nomisma Spa
  Date
    July 23, 2019
  Starting price
  Selling price
Lot 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 9, Lot 869
Nomisma Spa
  Date
    March 24, 2019
  Starting price
  Selling price
Lot 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Lot 3712
Nomisma Spa
  Date
    November 11, 2018
  Starting price
  Selling price
Lot 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Auktionen Frühwald, Auction 115, Lot 1064
Auktionen Frühwald
  Date
    August 1, 2015
  Starting price
  Selling price
Lot 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - Classical Numismatic Group, LLC, In association with St James's Auction LLC, Lot 566
Classical Numismatic Group, LLC
  Date
    August 1, 2014
  Starting price
  Selling price
Lot 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
Italy 20 Centesimi 1863 Victor Emmanuel II - ibercoin, Auction 17.1, Lot 3190
ibercoin
  Date
    June 25, 2014
  Starting price
  Selling price
Lot 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.
