Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2061Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2061
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    115 $
Lot 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2060Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2060
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 2060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Periziata da Paolo Gabriele come "SPL+". Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 864
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 864 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1943 E.F. XXI - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ac - P.762 MOLTO RARA SPL+
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1907Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1907
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    104 $
Lot 1907 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1908Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1908
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    75 $
Lot 1908 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Qualche segnetto di contatto Grading/Status: SPL-FDC Notes Qualche segnetto di contatto
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 435
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 435 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943. Ni. SPL
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 268Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 268
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 268 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943 a.XXI. AC. Gig.124. R In slab NGC 6638576-015 MS 65. Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 711Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 711
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 711 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1943 Impero. Ac. Gig.124. Peso gr. 10,14. Diametro mm. 28,50. BB. Colpi e segnetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ac
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2680Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2680
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2680 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 344Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 344
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 344 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2011Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2011
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2011 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 671Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 671
ACM Aste srl
  • Date
    June 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 671 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1943 Anno XXI Impero. Ac. Gig. 124. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 29. qSPL. Macchie. Colpi e graffi. R.  Grading/Status: qSPL Material Ac
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2440Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2440
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2440 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Segni Grading/Status: BB-SPL Notes Segni
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2439Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2439
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 533Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 533
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 533 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lot 1370
H.D. Rauch
  • Date
    March 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1370 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 2 Lire Lira und 50 Centesimi 1943 R, Rom vzgl.-f.stplfr. (D)
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 305
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 305 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1943, Rara Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 Top Pop (cert. 6638576012)
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5082Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5082
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 A. XXI - Nomisma 1192 AC R Graffietti al D/ Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2334Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2334
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL+/qFDC
Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2333Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2333
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2333 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
