Italy 2 Lire 1943 Victor Emmanuel III
Nomisma Aste
- DateDecember 15, 2025
- Starting price115 $
Lot 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- DateDecember 15, 2025
- Starting price288 $
Lot 2060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Periziata da Paolo Gabriele come "SPL+". Grading/Status: SPL
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price46 $
Lot 864 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1943 E.F. XXI - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ac - P.762 MOLTO RARA SPL+
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price104 $
Lot 1907 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price75 $
Lot 1908 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Qualche segnetto di contatto Grading/Status: SPL-FDC Notes Qualche segnetto di contatto
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateNovember 9, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 435 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943. Ni. SPL
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 268 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943 a.XXI. AC. Gig.124. R In slab NGC 6638576-015 MS 65. Notes Diritti d'Asta: 18%
ACM Aste srl
- DateSeptember 19, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 711 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1943 Impero. Ac. Gig.124. Peso gr. 10,14. Diametro mm. 28,50. BB. Colpi e segnetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ac
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2680 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 344 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- DateJune 30, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2011 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
ACM Aste srl
- DateJune 26, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 671 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1943 Anno XXI Impero. Ac. Gig. 124. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 29. qSPL. Macchie. Colpi e graffi. R. Grading/Status: qSPL Material Ac
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2440 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Segni Grading/Status: BB-SPL Notes Segni
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 533 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
H.D. Rauch
- DateMarch 25, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1370 Königreich Italien. Lot 3 Stk.: 2 Lire Lira und 50 Centesimi 1943 R, Rom vzgl.-f.stplfr. (D)
Aurora Numismatica
- DateMarch 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 305 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1943, Rara Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 Top Pop (cert. 6638576012)
Nomisma Spa
- DateMarch 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 5082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 A. XXI - Nomisma 1192 AC R Graffietti al D/ Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2333 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC