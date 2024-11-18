Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price46 $
Lot 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price173 $
Lot 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price92 $
Lot 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
San Martino
- DateOctober 22, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Scuotto Numismatica & ...
- DateSeptember 20, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
San Martino
- DateJune 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Bolaffi S.p.A.
- DateJune 5, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Cambi Aste
- DateMay 28, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
ACM Aste srl
- DateMay 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. Grading/Status: QFDC Material Ac
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
H.D. Rauch
- DateMarch 25, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1369 Königreich Italien. 2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Aurora Numismatica
- DateMarch 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
ACM Aste srl
- DateJanuary 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- DateDecember 9, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Varesi
- DateNovember 18, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"