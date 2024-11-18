Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1906Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1906
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1904Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1904
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    173 $
Lot 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1905Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1905
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 390Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 390
San Martino
  • Date
    October 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 504Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 504
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 343Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 343
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2679Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2679
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2512Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2512
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1581
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 546
Cambi Aste
  • Date
    May 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 889Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 889
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR.  Grading/Status: QFDC Material Ac
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2438Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2438
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 532Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 532
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lot 1369
H.D. Rauch
  • Date
    March 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1369 Königreich Italien.   2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 304
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2331Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2331
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2332Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2332
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1378Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1378
ACM Aste srl
  • Date
    January 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1950Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1950
InAsta S.p.A.
  • Date
    December 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1942 Victor Emmanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lot 364
Varesi
  • Date
    November 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
