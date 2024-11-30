Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III
BAC Numismatics
- DateOctober 28, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 688 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Savoca Numismatik
- DateOctober 4, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 942 Italy. AD 1940. 2 Lire 1940 10 g Nearly Extremely Fine
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2675 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. 759; Mont. 182 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Antimagnetica -
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2674 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateAugust 23, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 119 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
BAC Numismatics
- DateJune 25, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 675 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateJune 14, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 346 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: FDC Notes Magnetica -
GMA Numismatica Napoli srl
- DateApril 3, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 577 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1940 a.XVIII. AC. Gig. 121a. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Numismatica Ferrarese
- DateMarch 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 652 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ac/Ni antimagnetica - Gigante 121 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- DateMarch 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 853 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ni - debolezza di stanco con ampia parte della legenda estremamente evanescente. Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Raponi
- DateMarch 25, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1433 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 a. XVIII "Impero". Gig.121. Grading/Status: qFDC
Aurora Numismatica
- DateMarch 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Aurora Numismatica
- DateMarch 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 303 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1940 amagnetico, bordo largo e contorno liscio, RRR 30,5 mm, 10,02 g, varietà causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, SPL
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2328 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica - Asse ruotato Grading/Status: qFDC Notes Magnetica - Asse ruotato -
BAC Numismatics
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 702 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Katz Auction
- DateFebruary 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1913 Italy 2 Lire 1940 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Roccaro Collezioni
- DateDecember 12, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 234 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, coppia di 2 lire 1940 XVIII impero, Ni, magnetica ed antimagnetica Rif. Gig. 121-121a - Rarità C Grading/Status: SPL/FDC
Casa d'Aste Montenegro
- DateDecember 5, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 700 2 lire acmonital 1940 Vittorio Emanuele III. Testa nuda del Sovrano a destra R/Aquila di fronte in corona d’alloro. contorno liscio e bordo largo Pagani -.. Luppino-. gr. 10,016 - Ø 30 - RRRR Grading/Status: Fdc69
Numismatica Ferrarese
- DateNovember 30, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 770 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Impero" 1940 XVIII - Magnetica - AC - Gigante 121a Grading/Status: qSPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY