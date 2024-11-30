Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III

  • Date
    October 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 688 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Lot 942
Savoca Numismatik
  • Date
    October 4, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 942 Italy. AD 1940. 2 Lire 1940 10 g Nearly Extremely Fine
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2675Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2675
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2675 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. 759; Mont. 182 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Antimagnetica -
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2674Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2674
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2674 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Lot 119
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    August 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 119 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - BAC Numismatics, Auction 68, Lot 675
BAC Numismatics
  • Date
    June 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 675 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lot 346
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    June 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 346 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2437Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2437
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: FDC Notes Magnetica -
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 577Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 577
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 577 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1940 a.XVIII. AC. Gig. 121a. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lot 652
Numismatica Ferrarese
  • Date
    March 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 652 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ac/Ni antimagnetica - Gigante 121 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lot 853
Numismatica Ferrarese
  • Date
    March 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 853 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ni - debolezza di stanco con ampia parte della legenda estremamente evanescente. Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lot 1433Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lot 1433
Numismatica Raponi
  • Date
    March 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1433 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 a. XVIII "Impero". Gig.121. Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 301
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 303
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 303 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1940 amagnetico, bordo largo e contorno liscio, RRR 30,5 mm, 10,02 g, varietà causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, SPL
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2328Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2328
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2328 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica - Asse ruotato Grading/Status: qFDC Notes Magnetica - Asse ruotato -
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - BAC Numismatics, Auction 64, Lot 702
BAC Numismatics
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 702 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Lot 1913
Katz Auction
  • Date
    February 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1913 Italy 2 Lire 1940 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 234Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 234
Roccaro Collezioni
  • Date
    December 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 234 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, coppia di 2 lire 1940 XVIII impero, Ni, magnetica ed antimagnetica Rif. Gig. 121-121a - Rarità C Grading/Status: SPL/FDC
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Lot 700Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Lot 700
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 5, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 700 2 lire acmonital 1940 Vittorio Emanuele III. Testa nuda del Sovrano a destra R/Aquila di fronte in corona d’alloro. contorno liscio e bordo largo Pagani -.. Luppino-. gr. 10,016 - Ø 30 - RRRR Grading/Status: Fdc69
Italy 2 Lire 1940 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lot 770
Numismatica Ferrarese
  • Date
    November 30, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 770 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Impero" 1940 XVIII - Magnetica - AC - Gigante 121a Grading/Status: qSPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
