Italy 2 Lire 1939 Victor Emmanuel III

Lot 275 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 193...., X... EF , R, Roma Pagani Prove - Mont. 307 Luppino Nconf66 Ac RRRR • Moneta mancante sia dell'ultimo millesimo, sia dell'anno dell'era fascista. Secondo alcune teorie si tratterebbe di un prototipo o "prova preliminare" delle prove di questa tipologia, conosciute con i millesimi 1936 e 1939. Di diverso avviso il Luppino, cfr op. cit. pag. 383 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"