Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 861
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 861 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV- Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P. 754 RARA qSPL
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 860
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 860 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA SPL/qFDC
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 862
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 862 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA BB/qSPL
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1897Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1897
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    52 $
Lot 1897 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB-SPL Notes Qualche segnetto
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1899Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1899
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    28 $
Lot 1899 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: qBB/BB
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1898Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1898
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 1898 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 713Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 713
Numismatica Raponi
  • Date
    November 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 713 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1936 lire 2 Ni Gig.,118. Rara. Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 433
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 433 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1936-R per Roma. "Impero" NI. Testa nuda a destra. R/ Aquila su fascio entro corona. Gigante 118. R. qBB
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 335
Varesi
  • Date
    November 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 335 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire, Lira e 20 Cent. 1936 XIV • 3 esemplari FDC
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1415Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1415
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1415 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1936 XIV Roma Gig 118 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 389Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 389
San Martino
  • Date
    October 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 389 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1936, Ni , R, Gig. 118 Grading/Status: SPL/FDC Notes Sigillata Numismatica Zanirato
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 267Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 267
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 267 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1936 a.XIV. NI. Gig.118. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" qSPL. Grading/Status: qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 991
Katz Auction
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 991 Italy 2 Lire 1936 (XIV) R Rare KM# 78, N# 3089; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 120000 pcs; UNC with mint luster; With hairlines
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 710Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 710
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 710 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1936 anno XIV Impero. Ni. Gig. 118. Peso gr. 9,92. Diametro mm. 29. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1119
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1119 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 118 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2670Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2670
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2670 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: BB/BB+
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 342Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 342
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 342 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1953Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1953
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1953 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1936 XIV Prova - P.P. 252 NI RRR Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1955Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1955
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Numismatica Italia, Auction 2, Lot 333
Numismatica Italia
  • Date
    July 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 333 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IIIrd (1900 - 1943) 2 lire Empire OBVERSE : VITT·EM·III·RE·E·IMP· / Bare head of V.E.IIIrd right REVERSE : ITALIA / Eagle with open wings on fasces lictor within a wreath with a shield - left 1936 - right XIV // R - below L.2 Date : 1936 Mint : R - Rome Material : Ni Diameter [mm] : 28,88 Weight [g] : 9,95 Rarity : R Conservation : VF/XF Bibliographical references : KM 78, Gig. 118 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : VL Nummus E21, l1147, 22/04/2023 - aXF - 32 (Hammer Price) NOTES : O. : pitting
