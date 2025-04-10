Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 858
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    81 $
Lot 858 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1927 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.745 MOLTO RARA BB
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 859
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    81 $
Lot 859 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1927 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.745 RARA BB+
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1475
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    231 $
Lot 1475 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1927 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 9,98 - Rara - SPL (Bol. n. R61) (Gig. n. 198) (Mont. n. 165) (Pag. n. 745)
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1894Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1894
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    173 $
Lot 1894 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1895Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1895
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 1895 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Tracce di pulitura Grading/Status: qBB Notes Tracce di pulitura
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 831
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 831 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1927 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 745; Gig. 109. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Stack's Bowers, November 2025 World Collectors Choice Online Auction - Session 3 - World Coins Part 3 - India to Mixed Lots - Lots 78001-78664, Lot 78140Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Stack's Bowers, November 2025 World Collectors Choice Online Auction - Session 3 - World Coins Part 3 - India to Mixed Lots - Lots 78001-78664, Lot 78140
Stack's Bowers
  • Date
    November 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 78140 ITALY. 2 Lire, 1927-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC AU-58. KM-63. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from NGC.
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III - A.Karamitsos International Philatelic Auctions, Live Internet Auction 22, Lot 6887
A.Karamitsos International Philatelic Auctions
  • Date
    November 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 6887 ITALY: 2 Lire (1927 R) in nickel. Bust of Vittorio Emanuele III facing right on obverse. Axe head with fasces on reverse. Surface hairlines. (KM 63). Very Fine.
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1412Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1412
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1412 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1927 Gig.109 RR NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 503Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 503
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 503 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1927. Nichelio Gigante 109 RR. Periziato Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 708Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 708
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 708 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1927. Ag. Gig. 109. Peso gr 9,88. Diametro mm. 29. BB+. Graffietti. RR. Grading/Status: BB+ Material Ni
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 340Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 340
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 340 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Mont. 165 bis RRRRR NI Asse spostato di 15 gradi Grading/Status: qSPL Notes Asse spostato di 15 gradi -
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2004Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2004
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2004 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: MB-BB
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lot 367
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    June 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 367 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1927. R2. MB-BB
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 986
Numismatica Ferrarese
  • Date
    May 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 986 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1927 - C/Liscio - Ni - MOLTO RARA - Gigante 109 - Perizia Pezzella BB+ Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 887Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 887
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 887 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1927. Ni. Gig. 109. Peso gr. 9,80. Diametro mm. 29. BB. RR.  Grading/Status: BB Material Ni
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 212Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 212
Roccaro Collezioni
  • Date
    April 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 212 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, Buono da 2 lire 1927, fascio, Ni Rif. Gig. 109 - Rarità RR Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2429Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2429
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2429 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: qBB/BB+
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2430Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2430
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2430 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 923Italy 2 Lire 1927 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 923
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 923 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1927 - Nomisma 1171 NI RR In slab NGC MS 63 5785874-001 Grading/Status: MS 63
