Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 855
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 856
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    32 $
Lot 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 904
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    208 $
Lot 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1500
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    231 $
Lot 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1498
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    231 $
Lot 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1499
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    231 $
Lot 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1887Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1887
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1888Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1888
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    1 $
Lot 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    12 $
Lot 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2271Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2271
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 827
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 826
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lot 210
Art-Rite S.r.l.
  • Date
    September 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 707Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 707
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 338Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 338
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Lot 47202Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Lot 47202
Stack's Bowers
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 789
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1296Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1296
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI  Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1488
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Italy 2 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 271 | Blue, Lot 729
Savoca Numismatik
  • Date
    May 31, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine
