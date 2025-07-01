Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1885Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1885
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 1885 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3754Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3754
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 3754 LOTTI - Savoia 2 lire 1916 (SPL graffio al R/) e lira 1917 (qFDC, patinata) - Lotto di 2 monete Grading/Status: SPL÷qFDC
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1410Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1410
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1410 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Gig. 103 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Numismatik Zöttl, Auction 41, Lot 719
Numismatik Zöttl
  • Date
    October 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 719 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 984
Katz Auction
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 984 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1116
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1116 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1916 - Ag - Gigante 103 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 177Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 177
Roccaro Collezioni
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 177 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1916 quadriga briosa, Ag, Rif. Gig. 103 - Rarità C Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 45, Lot 1655
Coins NB
  • Date
    September 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1655 Italy Kingdom 1916 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10923056) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2645Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2645
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2645 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2646Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2646
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2646 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Segnetto al bordo Grading/Status: qFDC Notes Segnetto al bordo
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2647Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2647
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2647 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Sigillata Maurizio Grangia Grading/Status: qSPL Notes Sigillata Maurizio Grangia
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 283 | Blue, Lot 600
Savoca Numismatik
  • Date
    September 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 600 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 166, Lot 991
Katz Auction
  • Date
    August 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 991 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 134Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 134
17 Auctions
  • Date
    August 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 134 Włochy. 1916 2 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: UNC-
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 783
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 783 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Lot 683
Savoca Numismatik
  • Date
    July 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 683 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III - Numismatik Zöttl, Auction 38, Lot 738
Numismatik Zöttl
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 738 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1283Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1283
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1281Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1281
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1281 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1282Italy 2 Lire 1916 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1282
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1282 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL
