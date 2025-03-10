Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1884Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1884
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    16 $
Lot 1884 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetti al ciglio Grading/Status: SPL+ Notes Segnetti al ciglio
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 174, Lot 794
Katz Auction
  • Date
    November 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 794 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1408Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1408
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1408 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1915 Quadriga Briosa. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+/QFDC
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 983
Katz Auction
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 983 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.94 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with minor hairlines
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1115
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1115 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1915 - Ag - Gigante 102 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2643Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2643
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2643 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetto al ciglio Grading/Status: qFDC/FDC Notes Segnetto al ciglio
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Lot 682
Savoca Numismatik
  • Date
    July 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 682 Italy. AD 1915. 2 Lire 1915 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 861
Katz Auction
  • Date
    June 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 861 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.99 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 860
Katz Auction
  • Date
    June 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 860 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.02 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC, mint luster remains
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 543
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 543 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA 7,40 GR. SPL (FALSA)
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 544
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 544 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA AG. 9,95 GR. BB/BB+
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Tauler & Fau Subastas, Auction 156, Lot 2389Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Tauler & Fau Subastas, Auction 156, Lot 2389
Tauler & Fau Subastas
  • Date
    April 21, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2389 ★ NGC - MS 64 ★ Italy. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Rome. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Lightly toned. Original luster. Slabbed by NGC as MS 64. Est...150,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Roma. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Ligeros tono en las periferias. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 64. Est...150,00.
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 37, Lot 1292
Coins NB
  • Date
    April 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1292 Italy Kingdom 1915 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (7947783) 9.99g AU KM 55 Estimate: 30 EUR
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5065Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5065
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5065 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5064Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5064
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5064 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5063Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5063
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5063 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG Splendida patina Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5066Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5066
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5066 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-BB+
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5061Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5061
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG In slab NGC MS 63 8184907-004 Grading/Status: MS 63
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 460Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 460
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 460 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1915 Quadriga. Ar, gr. 10. Pagani 738. FDC. Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Obverse - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 386Italy 2 Lire 1915 Victor Emmanuel III, Reverse - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 386
Pesek Auctions
  • Date
    March 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 386 Włochy, 2 Lire 1915, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2 liry Rok : 1915 Mennica : Rzym Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 55 Klasa : VF+ Uwaga dotycząca jakości : stonowana
