Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 104Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 104
17 Auctions
  • Date
    December 3, 2025
  • Starting price
    1 $
Lot 104 Włochy. 1914 2 Lire R Rzym Srebro Opis pozycji Stan zachowania: XF 9,97 grama
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    12 $
Lot 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 825
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 825 REGNO D’ITALIA Prove e Progetto di Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 2 Lire 1914 PROVA, sabbiata, Esperimento di patinatura. Ag gr. 9,95 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare, a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo; sopra, PROVA. P. P. - ; Sim. 118a; Luppino ART57 (R4); Mont. 275. Rarissima. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1407Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1407
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1407 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1914 Quadriga Briosa. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 47, Lot 1612
Coins NB
  • Date
    October 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1612 Italy Kingdom 1914 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10390007) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 660
Katz Auction
  • Date
    October 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 660 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.02 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster and minor hairlines
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 661
Katz Auction
  • Date
    October 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 661 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.96 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+ with luster and hairlines.
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2641Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2641
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2641 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 778
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 778 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 10 g Good Extremely Fine
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 777
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 777 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 10 g Uncirculated
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 42, Lot 360
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    July 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 360 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Roma. 2 lire 1914. AR 10 g , 27 mm. D/ VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA, TESTA A DESTRA. R/ l'Italia su quadriga. Gig. 101. BB
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Lot 681
Savoca Numismatik
  • Date
    July 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 681 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 42, Lot 1217
Coins NB
  • Date
    July 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1217 Italy Kingdom 1914 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10390007) 9.98g AU KM 55 Estimate: 20 EUR
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1278Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1278
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1278 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1914 - Nomisma 1163 AG Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1279Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1279
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1279 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1914 - Nomisma 1163 AG Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1996Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1996
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1996 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Segnetti Grading/Status: SPL+ Notes Segnetti
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1998Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1998
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1998 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914÷16 Quadriga Briosa AG 3 monete Grading/Status: med. SPL Notes 3 monete -
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - Stack's Bowers, June 2025 Hong Kong (SAR) Collectors Choice Online Auction: Chinese &amp; Asian Coins: Session 3: World Coins Part 2 - Lots 33001-34124, Lot 33314Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - Stack's Bowers, June 2025 Hong Kong (SAR) Collectors Choice Online Auction: Chinese &amp; Asian Coins: Session 3: World Coins Part 2 - Lots 33001-34124, Lot 33314
Stack's Bowers
  • Date
    June 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 33314 ITALY. 2 Lire, 1914-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-64. KM-55. Estimate: $100 - $200. Click here for certification details from PCGS. 1914-R年義大利2里拉。羅馬造幣廠。
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 859
Katz Auction
  • Date
    June 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 859 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.97 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 530Italy 2 Lire 1914 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 530
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. P.P. 241; Mont. 274 RRR AG Prova Grading/Status: FDC Notes Prova -
