Italy 2 Lire 1912 Victor Emmanuel III
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price75 $
Lot 1878 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Sima Srl
- DateOctober 25, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1404 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1912 Quadriga Veloce. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB-BB
Bertolami Fine Art
- DateSeptember 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1426 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Bertolami Fine Art
- DateSeptember 15, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1425 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB/SPL
Numismatica Ferrarese
- DateSeptember 13, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1112 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga veloce 1912 - Ag - Gigante 99 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2639 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 335 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Delicata patina su fondi brillanti Grading/Status: qFDC Notes Delicata patina su fondi brillanti
Savoca Numismatik
- DateAugust 2, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 775 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 10 g Good Very Fine
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- DateJune 30, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1992 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- DateJune 30, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1991 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
San Martino
- DateJune 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2508 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1912, Ag, gr. 10,03, C, GIG 99 , Grading/Status: BB+
BAC Numismatics
- DateMay 27, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 572 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1912 R. Silber. KM 46. Fast Vorzüglich
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2410 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2412 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: bel BB
Savoca Numismatik
- DateMarch 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1045 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 mm, 10 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2299 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB+/qSPL
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2298 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Katz Auction
- DateFebruary 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1886 Italy 2 Lire 1912 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF/XF+
Numismatica Ranieri S.r.l.
- DateJanuary 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 764 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 2 Lire 1912 Roma, Quadriga veloce. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta rivolto a d. e circondato da due cerchi di perline. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 735; Gig. 99. Grading/Status: BB Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: L. Giorgi (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website