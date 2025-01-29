Italy 2 Lire 1912 Victor Emmanuel III

Lot 764 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 2 Lire 1912 Roma, Quadriga veloce. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta rivolto a d. e circondato da due cerchi di perline. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 735; Gig. 99. Grading/Status: BB Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: L. Giorgi (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website