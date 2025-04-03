Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lot 225
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Date
    December 7, 2025
  • Starting price
    149 $
Lot 225 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 2 Lire 1911. 27.0 mm. Silber / Silver. Gigante 98. 9.95 g. Einige Kratzer / Some Scratches. Vorzüglich / Extremely fine.
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 277Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 277
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    577 $
Lot 277 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 10, RR, Gig. 98 Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1573
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    577 $
Lot 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734)
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1876Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1876
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 1876 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1875Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1875
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 1875 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Cinquantenario Pag. 736; Mont. 152 AG Grading/Status: BB+
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 385Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 385
San Martino
  • Date
    October 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 385 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag , RR, Gig. 98 Grading/Status: BB/SPL Notes Sigillata Filisina Massimo
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2637Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2637
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2637 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: BB+
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 334Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 334
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3632Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3632
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3632 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1948Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1948
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Delicata patina Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III - Katz Auction, Premium Auction 165, Lot 340
Katz Auction
  • Date
    August 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 340 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1274Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1274
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1274 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Sigillato MB+/qBB da Nummus (Pordenone) Grading/Status: MB
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 663Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 663
ACM Aste srl
  • Date
    June 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 663 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,81. Diametro mm. 27. MB. Traccia di appiccagnolo nel campo, al centro del rovescio. RR. Grading/Status: MB Material Ag
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2506Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2506
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2506 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 9,96, RR, GIG 98, Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 545
Cambi Aste
  • Date
    May 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 545 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1911. Quadriga veloce.Busto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce. Gig. 98. Molto rara. g. 9,97. Diam. mm. 27,18. Arg. Segni di contatto. MB/BB
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 880Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 880
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 880 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,99. Diametro mm. 27. BB. RR. Grading/Status: BB Material Ag
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Lot 993
Varesi
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 993 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1911 "Quadriga", Roma MIR 1140c Pagani 734 Cu 10,00 g 27 RR BB
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III - Katz Auction, Premium Auction 150, Lot 797
Katz Auction
  • Date
    April 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 797 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 918Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 918
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 918 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 570Italy 2 Lire 1911 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 570
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 570 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 2 Lire 1911. AG. Gig.98. RR Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
