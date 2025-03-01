Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 850
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    127 $
Lot 850 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1910 - Quadriga veloce -D/Busto con testa nuda a d. R/Italia su quadriga veloce a s. - Ar - P.733 RARA BB+
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 276Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 276
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    254 $
Lot 276 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,97, R, Gig. 97 Grading/Status: BB-SPL
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1872Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1872
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 1872 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 46, Lot 1275
Coins NB
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1275 Italy Kingdom 1910 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (718670) 9.95g XF KM 46 Estimate: 75 EUR
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 344Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 344
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 344 Regno D'Italia Vittorio Emanuele III (1900- 1943) 2 lire Quadriga veloce 1910 ROMA. Gig. 97 RARO AR
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 702Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 702
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 702 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27,00. BB. R. Grading/Status: BB Material Ag
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2634Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2634
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2634 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3631Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3631
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3631 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Segnetto al D/, leggermente lucidata
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2633Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2633
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2633 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qSPL
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lot 946
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    September 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 946 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1910. Pag. (decimali) 733; MIR (Savoia) 1140b. AG. 9.97 g. 27.5 mm. R. Colpetti sul ciglio. qBB.
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1273Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1273
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1273 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Lucidata. Graffi e colpetti sul bordo Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1986Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1986
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1986 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 412Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 412
Nomisma Aste
  • Date
    June 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 412 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2505Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2505
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2505 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,78, R, GIG 97, Grading/Status: BB/SPL
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2504Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2504
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2504 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 10, R, GIG 97, Grading/Status: MB
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 879Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 879
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 879 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. Patina. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 209Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 209
Roccaro Collezioni
  • Date
    April 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 209 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1910 quadriga veloce, Ag Rif. Gig. 97 - Rarità R Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 917Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 917
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 917 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5049Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5049
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5049 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.4, Lot 578Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.4, Lot 578
San Martino
  • Date
    March 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 578 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr (10,00), R, Gigante 97, BB+. Grading/Status: BB+
