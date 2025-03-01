Italy 2 Lire 1910 Victor Emmanuel III
- DateDecember 10, 2025
- Starting price127 $
Lot 850 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1910 - Quadriga veloce -D/Busto con testa nuda a d. R/Italia su quadriga veloce a s. - Ar - P.733 RARA BB+
San Martino
- DateDecember 6, 2025
- Starting price254 $
Lot 276 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,97, R, Gig. 97 Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price35 $
Lot 1872 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Coins NB
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1275 Italy Kingdom 1910 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (718670) 9.95g XF KM 46 Estimate: 75 EUR
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateSeptember 20, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 344 Regno D'Italia Vittorio Emanuele III (1900- 1943) 2 lire Quadriga veloce 1910 ROMA. Gig. 97 RARO AR
ACM Aste srl
- DateSeptember 19, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 702 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27,00. BB. R. Grading/Status: BB Material Ag
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2634 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Nomisma Spa
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 3631 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Segnetto al D/, leggermente lucidata
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2633 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qSPL
Artemide Aste s.r.l.
- DateSeptember 6, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 946 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1910. Pag. (decimali) 733; MIR (Savoia) 1140b. AG. 9.97 g. 27.5 mm. R. Colpetti sul ciglio. qBB.
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1273 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Lucidata. Graffi e colpetti sul bordo Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- DateJune 30, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1986 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Nomisma Aste
- DateJune 9, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 412 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Grading/Status: SPL-FDC
San Martino
- DateJune 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2505 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,78, R, GIG 97, Grading/Status: BB/SPL
San Martino
- DateJune 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2504 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 10, R, GIG 97, Grading/Status: MB
ACM Aste srl
- DateMay 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 879 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. Patina. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Roccaro Collezioni
- DateApril 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 209 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1910 quadriga veloce, Ag Rif. Gig. 97 - Rarità R Grading/Status: qBB
Nomisma Spa
- DateApril 10, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 917 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- DateMarch 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 5049 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
San Martino
- DateMarch 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 578 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr (10,00), R, Gigante 97, BB+. Grading/Status: BB+