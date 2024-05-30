Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 849
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    104 $
Lot 849 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1908 - Quadriga - D/Busto con testa a d. R/Quadriga a s. - Ar - P.732 qFDC/FDC
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2632Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2632
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2632 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1272Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1272
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1984Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1984
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1984 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2503Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2503
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2503 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 10,04, C, GIG 96, Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2502Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2502
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2502 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 9,91, C, GIG 96, Grading/Status: MB
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Lot 876
Katz Auction
  • Date
    May 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 876 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver 10.03 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC with mint luster
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 916Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 916
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 916 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG R Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lot 1360
H.D. Rauch
  • Date
    March 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1360 Königreich Italien.   2 Lire 1908 R, Rom Gig. 96; Pag. 732 vzgl.+ (D)
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5048Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5048
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Grading/Status: MB
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 496Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 496
Nomisma Aste
  • Date
    January 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 496 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Graffietti. Grading/Status: qSPL
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 819
Hatria Numismatica
  • Date
    December 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 819 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1908 Ag. Gigante, 96. MB+
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2530Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2530
InAsta S.p.A.
  • Date
    October 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: qSPL
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2529Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2529
InAsta S.p.A.
  • Date
    October 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2529 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2532Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2532
InAsta S.p.A.
  • Date
    October 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: bel BB
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2531Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2531
InAsta S.p.A.
  • Date
    October 7, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Lot 1787
Katz Auction
  • Date
    September 27, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1787 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver; Vittorio Emanuele III; XF
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lot 2441
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 17, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2441 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qSPL
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lot 2442
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 17, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2442 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qBB/BB
Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.1, Lot 684Italy 2 Lire 1908 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.1, Lot 684
San Martino
  • Date
    May 30, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 684 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1908. Ag. Gr. 10,04. Gig#96. Grading/Status: qSPL
