Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 848
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 848 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1907 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a s. R/Aquila araldica spiegata - Ar - P.731 qSPL/BB
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 275Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 275
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    519 $
Lot 275 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1907, Ag, gr. [10,00], C, Gig. 95 Grading/Status: FDC ecc Notes Rara da reperirsi in questa conservazione. Perizia Luciani Luca
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1868Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1868
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 1868 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 700Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 700
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 700 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1907 Aquila sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1424
Bertolami Fine Art
  • Date
    September 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1424 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1907 aquila sabauda. Gig. 95; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2630Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2630
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2630 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 330Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 330
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 330 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segnetti al D/ Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Segnetti al D/
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3630Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3630
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1907 - Nomisma 1157 AG Intensa patina Grading/Status: SPL+/qFDC
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - BAC Numismatics, Auction 70, Lot 676
BAC Numismatics
  • Date
    August 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 676 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 772
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 772 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 10 g Good Very Fine
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - BAC Numismatics, Auction 69, Lot 625
BAC Numismatics
  • Date
    July 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 625 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lot 906
Savoca Numismatik
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 906 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 mm, 10 g Very Fine
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 878Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 878
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 878 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1907 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB.  Grading/Status: BB Material Ag
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - BAC Numismatics, Auction 66, Lot 730
BAC Numismatics
  • Date
    April 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 730 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - BAC Numismatics, Auction 65, Lot 645
BAC Numismatics
  • Date
    March 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 645 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2286Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2286
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2286 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB/BB+
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2287Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2287
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2287 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segno sulla testa Grading/Status: BB Notes Segno sulla testa
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2288Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2288
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2288 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2285Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2285
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2285 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italy 2 Lire 1907 Victor Emmanuel III - Coins NB, E-Auction 32, Lot 870
Coins NB
  • Date
    January 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 870 Italy Kingdom 1907 R 2 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (1245450) 9.81g VF KM 33 Estimate: 40 EUR
