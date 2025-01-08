Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III
Nomisma Aste
- DateDecember 14, 2025
- Starting price346 $
Lot 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG In slab NGC MS 64 n° 2800712-005. Grading/Status: MS 64
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price35 $
Lot 846 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 BB+
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price58 $
Lot 845 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 SPL
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price23 $
Lot 1866 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price29 $
Lot 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB
Nomisma Aste
- DateNovember 22, 2025
- Starting price288 $
Lot 792 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateNovember 17, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2267 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Nomisma Spa
- DateNovember 17, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateNovember 9, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 430 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1906 "Aquila Sabauda". Ag. Gig.94. qSPL
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2628 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB/BB
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2627 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qSPL
Savoca Numismatik
- DateAugust 2, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 771 Italy. AD 1906. 2 Lire 1906 10 g Nearly Extremely Fine
San Martino
- DateJune 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2498 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1906, Ag, gr. 9,89, C, GIG 94, Grading/Status: MB
ACM Aste srl
- DateMay 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 877 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. qSPL. Patina. Colpetto al bordo. Grading/Status: qSPL Material Ag
Scuotto Numismatica & ...
- DateMarch 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 458 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1906. Ar, gr. 10. Pagani 730. Sigillata Testa.. QFDC-FDC, segnetti di contatto. Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2283 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Lucidata Grading/Status: BB+ Notes Lucidata
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2282 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Spa
- DateJanuary 22, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1104 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Nomisma Aste
- DateJanuary 11, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: SPL+
ACM Aste srl
- DateJanuary 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1363 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. (4624) Grading/Status: BB