Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 749Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 749
Nomisma Aste
  • Date
    December 14, 2025
  • Starting price
    346 $
Lot 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG In slab NGC MS 64 n° 2800712-005. Grading/Status: MS 64
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 846
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 846 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 BB+
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 845
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 845 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 SPL
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1866Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1866
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 1866 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1865Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1865
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 792Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 792
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 792 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2267Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2267
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2267 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2265Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2265
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 430
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 430 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1906 "Aquila Sabauda". Ag. Gig.94. qSPL
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2628Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2628
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2628 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB/BB
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2627Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2627
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2627 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qSPL
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 771
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 771 Italy. AD 1906. 2 Lire 1906 10 g Nearly Extremely Fine
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2498Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2498
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2498 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1906, Ag, gr. 9,89, C, GIG 94, Grading/Status: MB
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 877Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 877
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 877 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. qSPL. Patina. Colpetto al bordo. Grading/Status: qSPL Material Ag
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 458Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 458
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 458 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1906. Ar, gr. 10. Pagani 730. Sigillata Testa.. QFDC-FDC, segnetti di contatto. Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2283Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2283
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2283 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Lucidata Grading/Status: BB+ Notes Lucidata
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2282Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2282
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2282 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1104Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1104
Nomisma Spa
  • Date
    January 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1104 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 493Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 493
Nomisma Aste
  • Date
    January 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1363Italy 2 Lire 1906 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1363
ACM Aste srl
  • Date
    January 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1363 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. (4624) Grading/Status: BB
