Italy 2 Lire 1905 Victor Emmanuel III
Nomisma Aste
- DateDecember 14, 2025
- Starting price288 $
Lot 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qFDC-FDC
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price208 $
Lot 1862 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Qualche segnetto al ciglio Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto al ciglio
Nomisma Spa
- DateNovember 17, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qBB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateNovember 9, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 428 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1905 "Aquila Sabauda" Ag. Gig. 93. C. qBB
Sima Srl
- DateOctober 25, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1388 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire Aquila Sabauda 1905 Gig. 93 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB
ACM Aste srl
- DateSeptember 19, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 698 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ag
Nomisma Spa
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 3629 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Savoca Numismatik
- DateAugust 2, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 769 Italy. AD 1905. 2 Lire 1905 10 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- DateJune 30, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1980 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: meglio di MB
InAsta S.p.A.
- DateJune 30, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1979 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Sartor Numismatica
- DateJune 27, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 254 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1139e Gig. 93 Ag • In slab NGC MS 63 n. 6634747-021. Grading/Status: qFDC
ACM Aste srl
- DateJune 26, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 661 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,87. BB. Colpetto al bordo. Grading/Status: BB Material Ag
Thesaurus s.r.l.
- DateJune 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 870 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1905 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda a d. R/Aquila sabauda coronata - Ar - P.729 SPL+
San Martino
- DateJune 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2496 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1905, Ag, gr. 10, C, GIG 93, Grading/Status: BB-SPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- DateMay 6, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 542 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1905 AQUILA SABAUDA AG. 10,03 GR. qSPL/SPL
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2279 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
GINZA COINS CO.
- DateFebruary 9, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 692 Italy, Vittorio Emanuele III 2 Lire 1905-R, KM-33. | VF
Nomisma Aste
- DateNovember 16, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1031 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG In slab NGC n° 6634747-021. Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- DateOctober 21, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1181 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- DateOctober 7, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 2522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata